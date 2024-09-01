Происшествия

В Волгоградской области сбили 65-летнюю велосипедистку

Происшествия 01.09.2024 09:55
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01.09.2024 09:55


В Михайловском районе Волгоградской области пострадала 65-летняя велосипедистка в результате столкновения с автомобилем «ВАЗ-21099». Как сообщили V102.RU в ГБУЗ «КССМП», на место происшествия вблизи села Отрадное выезжали две бригады скорой помощи.

- На ул. Чекунова у дома 28 была сбита женщина на велосипеде. Бригада оказала ей помощь. Далее пациентку 1959 г.р. доставили в Михайловскую ЦРБ. Водитель автомобиля 2005 г.р. от осмотра и медпомощи отказалась, - сообщили медики.

В ГУ МВД России по региону уточнили, что авария произошла в субботу, 31 августа, в 15:10 напротив д. 39 по ул. Чекунова.

Фото: ГБУЗ «КССМП»

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