



Избитая фраза «случайных людей здесь не бывает» для профессии Валерия Татарчевского подходит как нельзя лучше. Он и сам из таких «неслучайных». На последних курсах медицинского института будущий врач решил стать ожоговым хирургом и с тех пор не сомневался в правильности выбора. О профессиональной закалке, работе с самыми тяжелыми пациентами и маленьких радостях он рассказал корреспондентам ИА «Высота102». Избитая фраза «случайных людей здесь не бывает» для профессии Валерия Татарчевского подходит как нельзя лучше. Он и сам из таких «неслучайных». На последних курсах медицинского института будущий врач решил стать ожоговым хирургом и с тех пор не сомневался в правильности выбора. О профессиональной закалке, работе с самыми тяжелыми пациентами и маленьких радостях он рассказал корреспондентам ИА «Высота102».

Как в Волгограде, так и в других городах страны врачей-комбустиологов (проще говоря, ожоговых хирургов) можно пересчитать по пальцам. Оно и неудивительно – проверку реальностью здесь проходит не всякий.объясняет заведующий ожоговым отделением клинической больницы № 25.Отделение единственного в регионе центра по работе с ожогами рассчитано на 40 коек – 30 из них определены для взрослых и еще 10 – для детей. Казалось бы, весьма скромная цифра. Однако здесь, в одном из самых тяжелых мест больницы, количественные показатели никак не увязать с качеством работы.объясняет врач-комбустиолог.Чаще всего пациентами Валерия Татарчевского и его коллег становятся волгоградцы, обварившиеся кипятком. В массовый сезон пикников помощь ожоговых хирургов требуется и тем, кто слишком поздно вспоминает о самых простых правилах безопасности.говорит Валерий Татарчевский.Ожоговых хирургов, за годы работы повидавших самые тяжелые случаи, уже вряд ли чем-то удивить. Не удивляются они даже повторной встрече со своими пациентами.делится заведующий ожоговым отделениемИ все-таки назвать работу ожоговых хирургов рутинной не поворачивается язык. Работая в команде со специалистами других профилей, врачи-комбустиологи следят и за новыми технологиями, повышающими шансы пациента не только на само выживание, но и на полноценную жизнь после.комментирует Валерий Татарчевский.