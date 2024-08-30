После публикации ИА «Высота 102» о приговоре в отношении экс-главы Серафимовичского района Волгоградской области Сергея Пономарева и его заместителя Натальи Анисимовой, избежавших колонии по делу о «золотых» парашютах, в редакцию информагентства обратился адвокат бывшего чиновника Михаил Растрыгин. В эксклюзивном комментарии защитник представил свой взгляд на совершенное преступление, который, как оказалось, кардинально отличается от позиции силовых и надзорных органов.

В первую очередь, считает Михаил Растрыгин, обстоятельства дела против Сергея Пономарева и Натальи Анисимовой освещены в публичном поле не вполне объективно:

– Считаем необходимым сообщить о фактах, которые существенно влияют на оценку происшедшего. Серафимовичским районным судом Волгоградской области Сергей Викторович признан виновным в превышении должностных полномочий и пособничестве Наталье Константиновне в хищении денег. Ему назначено наказание в виде лишения свободы, но одновременно оно заменено принудительными работами. Исходя из сложившейся судебной практики, такой приговор мягким не является. Причина, по которой оба не лишены свободы, кроется вовсе не в снисходительности суда, а в явной несостоятельности обвинения, – заявил защитник.

Кроме того, продолжает Растрыгин, Сергей Пономарев не менял структуру районной администрации. По его словам, внесенные экс-главой района изменения до сих пор не менялись новыми руководителями.

– Структура районной администрации – юридический документ, в незаконном изменении которой был обвинен Сергей Викторович, по факту осталась в неизменном виде, утвержденном решением районной думы, где хранится по сей день, – заявил адвокат. – Дословное содержание подписанного Сергеем Викторовичем распоряжения, которое с точки зрения правоохранителей изменило структуру администрации, и на котором основано обвинение в превышении должных полномочий, в действительности содержит сведения лишь о выведении должности первого заместителя «за штат», т. е. вовсе не упраздняет ее. А изменение штатного расписания в пределах максимальной численности должностей, установленной районной думой, – прямое полномочие главы района, предусмотренное уставом, в чем может убедиться любой желающий, открыв этот документ на официальном сайте муниципального района.

Защищающий интересы бывшего чиновника адвокат также утверждает, что процедура увольнения Анисимовой проведена в строгом соответствии с законом:

– Не найдется ни одной нормы трудового или иного законодательства, которая была бы нарушена. Увольняемый работник имеет право на получение положенных по закону выплат, которые в публичном поле назвали «золотым парашютом» и Наталья Константиновна не является исключением. Все условия для их получения в рассматриваемом случае были соблюдены.

Защитник Пономарева указывает и на то, о чем пока в СМИ не сообщалось:

– Приговор Серафимовичского суда построен на решении этого же суда по гражданскому делу, ранее инициированным местным прокурором. Этим решением суд признал действия и решения Сергея Викторовича незаконными. Однако уже после постановления приговора Четвертый кассационный суд общей юрисдикции (г. Краснодар), разобравшись в правовых нюансах гражданского дела более тщательно, указанное решение отменил и вернул дело в Волгоградский облсуд для повторного рассмотрения, — подчеркивает Растрыгин, уточняя, что в настоящее время приговор в законную силу не вступил и на него подана жалоба.

Сторона защиты рассчитывает, что при пересмотре приговора в облсуде будут учтены все перечисленные Растрыгиным обстоятельства.

Ранее журналисты информагентства сообщали, что 12 июля 2023 года Пономарев досрочно сложил с себя полномочия после проведения проверки прокуратуры. Позже стало известно, что его поймали на махинациях с бюджетными выплатами.

По версии следствия, в декабре 2022-го глава района упразднил должность первого заместителя Натальи Анисимовой. Она была уволена 28 декабря по сокращению штата. Чиновница получила солидное выходное пособие в размере 500 тысяч рублей. В региональной прокуратуре подчеркивали, что из-за сокращения должности первого зама фактически была изменена структура администрации, что входит в компетенцию районной думы.

Покинувшая госслужбу Анисимова январе 2023 года встала на учет в районной центр занятости как безработная. Она воспользовалась правом на досрочное назначение страховой пенсии по старости, а после получения всех выплат усилиями Пономарева снова восстановилась на прежней работе. И опять были нарушены все процедуры, установленные законом, так как эти действия снова не были рассмотрены районной администрацией.

Напомним, что Михаил Растрыгин представляет интересы в суде депутата Волгоградской облдумы Татьяны Распутиной, в отношении которой возбуждено уголовное дело. Бывшую главу Светлоярского района подозревают в нарушении установленного порядка обращения с муниципальным имуществом.

Коллаж: ИА «Высота 102»

