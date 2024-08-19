Депутату Распутиной дали шанс оспорить в Волгограде уголовное дело

Жалоба адвоката депутата Волгоградской областной думы Татьяны Распутиной после неудачной попытки в Светлоярском районном суде оспорить возбуждение уголовного дела, принята к рассмотрению. Как сообщает информагентство «Высота 102» со ссылкой на картотеку судебной инстанции, крайний срок для предоставления возражений обозначен как 28 августа. После этого будет назначено заседание в Волгоградском облсуде.

Напомним, депутата Распутину подозревают в нарушении установленного порядка обращения с муниципальным имуществом Светлоярского городского поселения. Речь идет про две квартиры, исключенные из специализированного жилфонда, вместо которых городскому поселению предоставлено иное жилое помещение, но уже меньшей площади.

Ранее журналисты «Высоты 102» сообщали о том, что жалоба адвоката Михаила Растрыгина на действия (бездействия) и решения должностных лиц, осуществляющих уголовное производство (ст. 125 УПК РФ), была рассмотрена в Светлоярском районном суде Волгограда. Судьей Татьяной Ковалевой в исковых требованиях было отказано, в связи с чем расследование уголовного дела продолжается.

Михаил Растрыгин, комментируя фиаско в районном суде, пояснил, что «сторона защиты исходит из положений ч. 4 ст. 7 УПК РФ, согласно которым постановления суда должны быть законными, обоснованными и мотивированными, и полагает, что принятое судом решение указанным требованиям не соответствует».

В правоохранительных органах до сих пор воздерживаются от любых комментариев относительно уголовного преследования депутата регионального заксобрания.

Неизвестна и политическая судьба Распутиной, которая, по данным регионального избиркома выдвинута в порядке самовыдвижения на предстоящие сентябрьские выборы. До этого она победила в праймериз по Калачевскому одномандатному избирательному округу как член «Единой России».

Согласно уставу партии, в случае, если в отношении его члена возбуждено уголовное дело, то членство приостанавливается. Редакция «Высоты 102» направила официальный запрос в региональное отделение «Единой России» с просьбой прокомментировать ситуацию.

Коллаж: ИА «Высота 102»

