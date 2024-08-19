Расследования

Депутату Распутиной дали шанс оспорить в Волгограде уголовное дело

Расследования 19.08.2024 12:33
0
19.08.2024 12:33


Жалоба адвоката депутата Волгоградской областной думы Татьяны Распутиной после неудачной попытки в Светлоярском районном суде оспорить возбуждение уголовного дела, принята к рассмотрению. Как сообщает информагентство «Высота 102» со ссылкой на картотеку судебной инстанции, крайний срок для предоставления возражений обозначен как 28 августа. После этого будет назначено заседание в Волгоградском облсуде. 

Напомним, депутата Распутину подозревают в нарушении установленного порядка обращения с муниципальным имуществом Светлоярского городского поселения. Речь идет про две квартиры, исключенные из специализированного жилфонда, вместо которых городскому поселению предоставлено иное жилое помещение, но уже меньшей площади. 

Ранее журналисты «Высоты 102» сообщали о том, что жалоба адвоката Михаила Растрыгина на действия (бездействия) и решения должностных лиц, осуществляющих уголовное производство (ст. 125 УПК РФ), была рассмотрена в Светлоярском районном суде Волгограда. Судьей Татьяной Ковалевой в исковых требованиях было отказано, в связи с чем расследование уголовного дела продолжается.  

Михаил Растрыгин, комментируя фиаско в районном суде, пояснил, что «сторона защиты исходит из положений ч. 4 ст. 7 УПК РФ, согласно которым постановления суда должны быть законными, обоснованными и мотивированными, и полагает, что принятое судом решение указанным требованиям не соответствует». 

В правоохранительных органах до сих пор воздерживаются от любых комментариев относительно уголовного преследования депутата регионального заксобрания. 

Неизвестна и политическая судьба Распутиной, которая, по данным регионального избиркома выдвинута в порядке самовыдвижения на предстоящие сентябрьские выборы. До этого она победила в праймериз по Калачевскому одномандатному избирательному округу как член «Единой России». 

Согласно уставу партии, в случае, если в отношении его члена возбуждено уголовное дело, то членство приостанавливается. Редакция «Высоты 102» направила официальный запрос в региональное отделение «Единой России» с просьбой прокомментировать ситуацию. 

Коллаж: ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
19.08.2024 15:24
Расследования 19.08.2024 15:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.08.2024 15:02
Расследования 19.08.2024 15:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.08.2024 13:08
Расследования 19.08.2024 13:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.08.2024 11:19
Расследования 19.08.2024 11:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.08.2024 09:28
Расследования 19.08.2024 09:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.08.2024 21:43
Расследования 18.08.2024 21:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.08.2024 13:11
Расследования 18.08.2024 13:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.08.2024 08:19
Расследования 18.08.2024 08:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.08.2024 20:09
Расследования 17.08.2024 20:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.08.2024 19:23
Расследования 17.08.2024 19:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.08.2024 14:59
Расследования 17.08.2024 14:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.08.2024 10:13
Расследования 17.08.2024 10:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.08.2024 09:08
Расследования 17.08.2024 09:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.08.2024 14:11
Расследования 16.08.2024 14:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.08.2024 12:02
Расследования 16.08.2024 12:02
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:26
Волгоградцев предупредили о фальшивой молочке из КрымаСмотреть фотографии
16:21
Ни туда и ни сюда: два ДТП «зацементировали» Первую продольную в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:10
Волгоградцы напугали друг друга сообщениями о «взрыве» у школы № 78Смотреть фотографии
15:24
Криминальную карьеру 19-летней астраханки оборвали оперативники ВолгоградаСмотреть фотографии
15:10
Волгоградцы передали детям ЛНР 180 наборов первоклассникаСмотреть фотографии
15:02
Задержанного УФСБ крупного «синтетического» наркодилера осудили в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:58
Волжский судостроительный завод требуют признать банкротом за долг в 35 млнСмотреть фотографии
14:20
Генерал-майор МЧС Любавин добровольно расстался с ВолгоградомСмотреть фотографии
14:03
На Сарпинском в Волгограде тушат ландшафтный пожарСмотреть фотографии
13:34
Судья из Волгограда за несколько дней покорила ЭльбрусСмотреть фотографии
13:14
14-м новичком «Ротора» стал волгоградский футболистСмотреть фотографии
13:08
Волгоградский следком завел дело на 17-летнего подростка, задавившего женщинуСмотреть фотографии
12:54
Боксер-тяжеловес Кевин Джонсон мотивировал волгоградских подростков любить родинуСмотреть фотографии
12:35
В Волгограде простились с бойцом СВО с позывным «Пламя»Смотреть фотографии
12:33
Депутату Распутиной дали шанс оспорить в Волгограде уголовное делоСмотреть фотографии
12:27
Федеральные эксперты отметили рост количества тяжелых ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:02
В центре Волгограда из-за земляных работ сузили дорогу к ДЮЦуСмотреть фотографии
11:38
Укушенного собакой школьника из Волжского перевезли в ВолгоградСмотреть фотографии
11:20
Юная пассажирка байка скончалась в больнице после ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:02
Женский «Ротор» разгромил тульский «Арсенал» со счетом 4:0Смотреть фотографии
10:49
Бочаров поручил развернуть дополнительные ПВР для жителей Курской областиСмотреть фотографии
10:39
Под Волгоградом иномарка насмерть сбила идущего по краю дороги пешеходаСмотреть фотографии
10:32
Труп пропавшего неделю назад сапсерфера прибило к Волжской ГЭССмотреть фотографии
09:29
Закрытый проезд на Нулевую продольную взбесил волгоградских работягСмотреть фотографии
09:28
Под Волгоградом осуждены трое камышан, совершивших разбойное нападениеСмотреть фотографии
08:28
Сухую осень предрекла погода в Волгоградской области на Яблочный спасСмотреть фотографии
08:04
В Волгоградской области количество разводов превысило бракиСмотреть фотографии
21:43
Жительницу Волгоградской области отправили в колонию-поселение за долг дочериСмотреть фотографии
21:08
Подрядчик строительства дороги в Волгоградской области пошел на мировуюСмотреть фотографии
19:45
Редкую «Осетровую Луну» увидят волгоградцы ночью 19 августаСмотреть фотографии
 