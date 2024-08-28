Экс-глава Серафимовичского района Пономарев и его зам избежали колонии по делу о «золотых» парашютах

В отношении экс-главы Серафимовичского района Волгоградской области Сергея Пономарева и его бывшего первого заместителя Натальи Анисимовой вынесен обвинительный приговор, сообщает V102.RU со ссылкой на картотеку районного суда.

Примечательно, что осудили бывших чиновников, как говорится, без шума и пыли. После того, как облпрокуратура сообщила, что уголовное дело направлено в суд, все публичные заявления от компетентных органов сошли на нет.

По словам собственного источника «Высоты 102», фигурантам уголовного дела удалось избежать колонии, по сути, отделавшись, лишь легким испугом:

— Пономареву назначили три года принудительных работ с удержанием 15% от заработка в доход государства, которые он должен будет отбывать в исправцентре. А вот Анисимовой дали всего два года условно, — рассказал источник. — При этом стороны решили оспорить приговор. Адвокаты бывших чиновников требуют оправдать своих подзащитных, а прокуратура настаивает на более жестком наказании. Так, Пономареву просят 2,5 года общего режима, а его сообщнице накинуть еще год условно со штрафом в 70 тысяч рублей.

Бывшему районному главе инкриминировали ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве с использованием своего служебного положения, в крупном размере). Анисимовой вменяли ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Как пояснила в ответ на запрос информагентства официальный представитель облпрокуратуры Оксана Черединина, на стадии прений гособвинение запрашивало для Пономарева четыре года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, Анисимовой — три года условно с аналогичным испытательным сроком с учетом состояния ее здоровья и возмещения ущерба. Приговор Серафимовичского райсуда был обжалован надзорным органом.

Ранее журналисты «Высоты 102» сообщали, что 12 июля 2023 года Пономарев досрочно сложил с себя полномочия после прокурорской проверки. Позже стало известно, что его поймали на аферах с бюджетными выплатами.

Установлено, что в декабре 2022 года глава района упразднил должность первого зама, которым была Наталья Анисимова, и уволил ее 28 декабря по сокращению штата. Чиновницу ждала солидная компенсация в размере полумиллиона рублей. В облпрокуратуре отмечали, что из-за сокращения должности первого зама фактически изменилась структура администрации, что входит в компетенцию районной думы.

Анисимова после сокращения в январе 2023 года встала на учет в ГКУ «ЦЗН Серафимовичского района» в качестве безработной. Женщина получила право на досрочное назначение страховой пенсии по старости. После получения всех выплат уволенная экс-чиновница усилиями Пономарева снова вернулась на ту же должность, которую прежде «вынужденно» покинула. И опять были нарушены все процедуры, положенные законом, так как эти действия снова не были рассмотрены районной администрацией.

Понамарев и Анисимова категорически не признают своей вины. По иску прокурора в пользу районной казны ранее было взыскано более 500 тысяч рублей, которые незаконным путем получила чиновница в качестве выходного пособия.

Коллаж: ИА «Высота 102»