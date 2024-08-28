Расследования

Экс-глава Серафимовичского района Пономарев и его зам избежали колонии по делу о «золотых» парашютах

Расследования 28.08.2024 18:01
0
28.08.2024 18:01


В отношении экс-главы Серафимовичского района Волгоградской области Сергея Пономарева и его бывшего первого заместителя Натальи Анисимовой вынесен обвинительный приговор, сообщает V102.RU со ссылкой на картотеку районного суда. 

Примечательно, что осудили бывших чиновников, как говорится, без шума и пыли. После того, как облпрокуратура сообщила, что уголовное дело направлено в суд, все публичные заявления от компетентных органов сошли на нет. 

По словам собственного источника «Высоты 102», фигурантам уголовного дела удалось избежать колонии, по сути, отделавшись, лишь легким испугом: 

— Пономареву назначили три года принудительных работ с удержанием 15% от заработка в доход государства, которые он должен будет отбывать в исправцентре. А вот Анисимовой дали всего два года условно, — рассказал источник. — При этом стороны решили оспорить приговор. Адвокаты бывших чиновников требуют оправдать своих подзащитных, а прокуратура настаивает на более жестком наказании. Так, Пономареву просят 2,5 года общего режима, а его сообщнице накинуть еще год условно со штрафом в 70 тысяч рублей. 

Бывшему районному главе инкриминировали ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве с использованием своего служебного положения, в крупном размере). Анисимовой вменяли ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Как пояснила в ответ на запрос информагентства официальный представитель облпрокуратуры Оксана Черединина, на стадии прений гособвинение запрашивало для Пономарева четыре года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, Анисимовой — три года условно с аналогичным испытательным сроком с учетом состояния ее здоровья и возмещения ущерба. Приговор Серафимовичского райсуда был обжалован надзорным органом. 

Ранее журналисты «Высоты 102» сообщали, что 12 июля 2023 года Пономарев досрочно сложил с себя полномочия после прокурорской проверки. Позже стало известно, что его поймали на аферах с бюджетными выплатами.

Установлено, что в декабре 2022 года глава района упразднил должность первого зама, которым была Наталья Анисимова, и уволил ее 28 декабря по сокращению штата. Чиновницу ждала солидная компенсация в размере полумиллиона рублей. В облпрокуратуре отмечали, что из-за сокращения должности первого зама фактически изменилась структура администрации, что входит в компетенцию районной думы. 

Анисимова после сокращения в январе 2023 года встала на учет в ГКУ «ЦЗН Серафимовичского района» в качестве безработной. Женщина получила право на досрочное назначение страховой пенсии по старости. После получения всех выплат уволенная экс-чиновница усилиями Пономарева снова вернулась на ту же должность, которую прежде «вынужденно» покинула. И опять были нарушены все процедуры, положенные законом, так как эти действия снова не были рассмотрены районной администрацией. 

Понамарев и Анисимова категорически не признают своей вины. По иску прокурора в пользу районной казны ранее было взыскано более 500 тысяч рублей, которые незаконным путем получила чиновница в качестве выходного пособия. 

Коллаж: ИА «Высота 102»  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
28.08.2024 20:15
Расследования 28.08.2024 20:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.08.2024 14:13
Расследования 28.08.2024 14:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.08.2024 12:15
Расследования 28.08.2024 12:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.08.2024 12:09
Расследования 28.08.2024 12:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.08.2024 09:41
Расследования 28.08.2024 09:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.08.2024 20:28
Расследования 27.08.2024 20:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.08.2024 20:01
Расследования 27.08.2024 20:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.08.2024 19:23
Расследования 27.08.2024 19:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.08.2024 18:06
Расследования 27.08.2024 18:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.08.2024 17:02
Расследования 27.08.2024 17:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.08.2024 11:12
Расследования 27.08.2024 11:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.08.2024 10:02
Расследования 27.08.2024 10:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.08.2024 19:59
Расследования 26.08.2024 19:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.08.2024 19:37
Расследования 26.08.2024 19:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.08.2024 14:33
Расследования 26.08.2024 14:33
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:17
В Волгограде медики выходили недоношенную малышку весом в 740 граммСмотреть фотографии
20:50
В Волжском горожан напугала сирена воздушной тревогиСмотреть фотографииCмотреть видео
20:15
В Волгограде по вине УК пострадали 5 произведений художника Глеба ВяткинаСмотреть фотографии
19:41
В Волжском с 1 сентября сократят рейсы дачных автобусовСмотреть фотографии
19:03
В Волгограде из-за реконструкции линии СТ перенесли остановку «ЦПКиО»Смотреть фотографии
18:01
Экс-глава Серафимовичского района Пономарев и его зам избежали колонии по делу о «золотых» парашютахСмотреть фотографии
17:42
«Не брак, а геопластика»: власти Волгограда объяснили создание арт-объекта из мешков, обмазанных цементомСмотреть фотографии
17:39
В Волгограде завершается реконструкция теплосети на ул. ПархоменкоСмотреть фотографии
16:57
В Камышине ночной пожар выгнал из общежития 70 человекСмотреть фотографииCмотреть видео
16:55
Врачи спасают покалеченного поездом волгоградцаСмотреть фотографии
16:39
ПСБ в Волгоградской области выдал первый онлайн-кредит «Без бумаг | фермерский»Смотреть фотографии
16:38
В Камышинском районе завершается ремонт двухкилометрового участка дороги на КалининскСмотреть фотографии
16:15
В Волгоградской области нашли «резиновое» мясоСмотреть фотографии
16:02
В Волжском прошли учения по спасению людей в «Метро»Смотреть фотографии
16:01
В Волгоградской области сожгли и сломали 700 мусорных контейнеровСмотреть фотографии
15:50
Ветеранам СВО в регионах раздадут 500 автомобилей до конца годаСмотреть фотографии
15:42
Из Волгограда за 3,2 млн рублей власти вывезут 1,7 тыс. тонн мусораСмотреть фотографии
15:00
Большой звездный зал планетария в Волгограде закрывается на модернизациюСмотреть фотографии
14:27
Жителей Волжского травили запахом горящей пластмассыСмотреть фотографии
14:13
Бастрыкин потребовал возбудить дело по факту избиения у ТЦ «Ворошиловский»Смотреть фотографии
14:11
Товарищи-партийцы. Бочаров выступил на форуме первичек ЕР – цитатыСмотреть фотографии
13:24
Перебегавшему перед тепловозом волгоградцу оторвало рукуСмотреть фотографии
12:37
Стало известно состояние пострадавших в смертельном ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:15
В Волгограде осудили разбойника, обокравшего пенсионерку после удара в челюстьСмотреть фотографии
12:13
«Чем 17 лет занимались?»: в Волгограде оказалась бесхозной убитая дорога к ЖК «Янтарный город»Смотреть фотографии
12:09
В боях за Андреевку погиб боец СВО из Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:09
Мужчина вонзил нож в шею жителю ВолжскогоСмотреть фотографии
11:35
Сотни волгоградцев простились с погибшими при захвате заложников в ИК-19Смотреть фотографии
10:41
Момент жесткого наезда на пешехода в Волгограде зафиксировала камера видеонаблюденияСмотреть фотографииCмотреть видео
10:33
Волгоградцам прогнозируют резкое похолодание к концу рабочей неделиСмотреть фотографии
 