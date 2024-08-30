Расследования

В Волгограде 15-летний срок грозит мужчине, забившему насмерть собутыльника

Расследования 30.08.2024 12:13
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30.08.2024 12:13


В Краснооктябрьском районе Волгограда завершено расследование убийства 48-летнего местного жителя. Как сообщает ИА «Высота 102», следователи обвинили в нанесении тяжких повреждений его 23-летнего знакомого.

- В июне 2024 года обвиняемый в ходе распития спиртных напитков из-за малозначительного конфликта избил 48-летнего приятеля. В этот же день мужчина был госпитализирован в лечебное учреждение, где, несмотря на старания медиков, спустя непродолжительное время скончался, - рассказали журналистам в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

По информации медиков, к смерти мужчины привели травмы головы и тела.

В течение суток правоохранителям удалось установить подозреваемого, однако на тот момент он уже покинул город. Вскоре злоумышленник был задержан и доставлен из Краснодара в Волгоград.

Отметим, в настоящее время уголовное дело передано в суд. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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