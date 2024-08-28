Расследования

Бастрыкин потребовал возбудить дело по факту избиения у ТЦ «Ворошиловский»

Расследования 28.08.2024 14:13
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28.08.2024 14:13


Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения 19-летнего жителя Волгограда. Как сообщает V102.RU, после массовой драки неподалеку от ТЦ «Ворошиловский» молодой человек был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. 

Ранее сообщалось информагентством, что сотрудниками регионального СУ СК России была организована доследственная проверка. 

Уточнялось, что толпа иностранных граждан избила двух молодых людей, один которых был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. При этом родственникам потерпевшего стали поступать угрозы с требованием отозвать заявление из правоохранительных органов. 

Председателем СК России дано поручение руководителю СУ по Волгоградской области Василию Семенову возбудить уголовное дело и представить доклад.

По информации V102.RU, инцидент случился еще 22 августа у дома №10 по улице Рабоче-Крестьянская. Конфликт произошел в молодежной компании, в которой находилось примерно 8 человек. Словесная перепалка переросла в драку. Под конец упавшего на асфальт молодого человека избивали ногами, руками и даже душили.

Скриншот с видео на Волгоград / t.me

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