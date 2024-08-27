Доследственная проверка организована в Волгограде после опубликованного видео массовой драки напротив ТЦ «Ворошиловский», в которой тяжелые травмы получил один человек, передает V102.RU.

- По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана надлежащая правовая оценка лицам, причастным к инциденту, - говорится в сообщении СУ СКР по Волгоградской области.

Отметим, что статья 213 УК РФ (Хулиганство) предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что толпа молодежи избила 19-летнего жителя Волгограда на улице в Ворошиловском районе. Его госпитализировали в больницу.

По информации V102.RU, драка случилась еще 22 августа у дома №10 по улице Рабоче-Крестьянская. Конфликт произошел в молодежной компании, в которой находилось примерно 8 человек. Словесная перепалка переросла в драку. Под конец упавшего на асфальт молодого человека избивали ногами, руками и даже душили.

Скриншот с видео на Волгоград / t.me