



Толпа молодежи избила 19-летнего жителя Волгограда на улице в Ворошиловском районе. Как сообщает V102.RU, видео массовой драки опубликовали сегодня, 26 августа, местные паблики.

По словам очевидцев, столкновение молодежи произошло поздно вечером на улице Рабоче-Крестьянская, напротив торгового центра. По предварительным данным, в массовой драке участвовало до 10 человек. С места происшествия на скорой в больницу увезли 19-летнего пострадавшего.

По информации V102.RU, драка случилась еще 22 августа у дома №10 по улице Рабоче-Крестьянская. Конфликт произошел в молодежной компании, в которой находилось примерно 8 человек. Словесная перепалка переросла в драку. Под конец упавшего на асфальт молодого человека избивали ногами, руками и даже душили.

Прохожие вызвали наряд полиции, но участники драки, как отмечают очевидцы, разбежались. Пострадавший остался лежать на асфальте. Его забрали в больницу прибывшие на место происшествия медики.

Видео: Волгоград / t.me