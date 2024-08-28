Происшествия

Момент жесткого наезда на пешехода в Волгограде зафиксировала камера видеонаблюдения

Происшествия 28.08.2024 10:41
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28.08.2024 10:41


В Кировском районе Волгограда «ВАЗ-2115» на полной скорости сбил пешехода. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, пострадавший переходил дорогу в не установленном для этого месте. Момент наезда зафиксировали камеры дорожного видеонаблюдения. 



По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, дорожно-транспортное происшествие произошло накануне вечером напротив дома №141А по улице 64-ой армии. От сильного удара пешеход упал на капот легковушки и проехал на нем еще несколько десятков метров. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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