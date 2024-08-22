



В Волгограде подвели итоги конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» по направлению «Нефтепереработка и нефтехимия». Как сообщает ИА «Высота 102», конкурс проходил на площадке Волгоградского НПЗ среди сотрудников предприятий группы ЛУКОЙЛ.

В предварительных этапах конкурса приняли участие около 500 специалистов от 10 предприятий с обширной географией – от Волгограда и Ставрополя до ХМАО и Республики Коми, а также Болгарии и Румынии. Из них в основной этап прошли 50 лучших работников.

Нефтяники соревновались в знании теории и практики пяти основных профессий: оператор технологических установок, машинист технологических насосов, машинист компрессорных установок, оператор товарный и лаборант химического анализа.





Впервые в этом году в программу конкурса операторов технологических установок вошло выполнение заданий на компьютерном тренажерном комплексе – созданная специально для конкурса программа имитировала рабочее место и в режиме реального времени проверяла навыки работника.

В практической части конкурса участники должны были продемонстрировать свои профессиональные навыки: например, подготовить и включить в работу схему откачки щелочи и организовать чистку фильтра, продемонстрировать правильность и порядок приема вахты, передать в ремонт центробежный насосный агрегат, определить объем и массу нефтепродукта в резервуаре.





Победу в номинации «Оператор технологических установок», которая исторически считается основной – одержали работники Волгоградского НПЗ Гаджирамазан Гаджирамазанов и Алексей Матвейчик.

Отметим, что для Гаджирамазана Гаджирамазанова это уже пятый профессиональный конкурс. На заводе он работает 22 года. Его напарник Алексей – тоже не новичок на профессиональном поприще, ежегодно проходит повышение квалификации, совершенствует свои навыки. Оба напарника уверены, что участие, а тем более победа в таких конкурсах вдохновляет на еще большее профессиональное развитие и достижение новых профессиональных вершин.



