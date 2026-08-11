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Экономика

Расходы россиян на спорт выросли на 40%

Экономика 11.08.2026 10:47
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11.08.2026 10:47


По данным российского банка ВТБ, россияне продолжают увеличивать траты на здоровый образ жизни. За первое полугодие расходы на спортзалы, спортивное питание и одежду выросли более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Для примера: с января по июль клиенты только этого банка потратили более 52 млрд рублей на спортивное питание, одежду и походы в спортивные клубы, при этом совершив 15 млн платежей – на 18% больше, чем годом ранее. Средний чек на товары и услуги составил 3,3 тыс. рублей, что на 20% выше показателя первого полугодия 2025 года.

По тратам на спорт традиционно лидирует Москва – 15,9 млрд рублей (по данным ВТБ). Далее следуют Санкт-Петербург с 5,7 млрд рублей, Нижний Новгород – 1 млрд рублей, Екатеринбург с 919 млн рублей и Новосибирск с 803 млн рублей. По числу транзакций рейтинг городов немного отличается: в лидерах также Москва и Санкт-Петербург, а на третьем месте – Новокузнецк. В топ-5 также вошли Новосибирск и Екатеринбург.

Пик расходов на спорт в 2026 году пришелся на май – эта динамика совпадает с прошлогодней. А вот месяц с минимальными тратами изменился: если в 2025 году это был январь, то в этом году – апрель.

Фото: сгенерировано ИИ 

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