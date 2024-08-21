Транспорт

В Михайловке после публикации «Высоты 102» появится новый тротуар

Транспорт 21.08.2024 14:35
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21.08.2024 14:35


Михайловский районный суд Волгоградской области обязал администрацию округа проложить тротуар на новой дороге, которая ведет к недавно построенному инфекционному госпиталю. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, с исковым заявлением к чиновникам обратилась Михайловская межрайонная прокуратура. В частности, в иске было указано, что вдоль проезжей части на ул. Объездной от пересечения с ул. Обороны с обеих сторон дороги отсутствует тротуар, что является нарушением нормативов при строительстве магистралей. 

В итоге суд иск прокуратуры удовлетворил и дал чиновникам полгода на выполнение решения суда. 

Напомним, несколько месяцев назад жители Михайловки пожаловались в редакцию информагентства на отсутствие тротуара на недавно отремонтированной дороге, ведущей к новому инфекционному стационару. По словам горожан, людям, у которых нет своих автомобилей, приходилось идти прямо по проезжей части, рискуя собственной жизнью. При этом до стационара не запущен и общественный транспорт. 

– Новую больницу построили, новую дорогу, за это спасибо, а вот как добраться до нее «безлошадным», никто не подумал, – сетовали михайловцы. 

Ранее из  администрации Михайловки прислали весьма странный ответ на редакционный запрос. В частности, чиновники заявили, что «данное учреждение не предусматривает посещение здоровыми пациентами». Госпитализация, говорилось в документе, происходит на личном автотранспорте или на карете скорой помощи. А общественный транспорт, цитата из документа, «не предназначен для перевозки инфекционных больных». 

Между тем, по словам горожан, в инфекционную больницу люди все-таки ходят. Чтобы, например, передать родным какие-то продукты или лекарства, которые зачастую приходится приобретать близким пациентов. 

Видимо, и в прокуратуре посчитали аргументы чиновников слабоватыми. Поэтому после выхода публикации V102.RU об отсутствии тротуара обратились с иском в суд. 

Однако жителей Михайловки удивило, почему строительство тротуара не было заложено при строительстве двух таких крупных и важных для города объектов, объездной дороги и новой больницы?

– Будем надеяться, что новый тротуар нам придется ждать недолго. И деньги на него, хочется верить, найдутся, – констатировали горожане. 

Фото администрации Волгоградской области

Материал подготовлен в рамках проекта «Качественные дороги – новые возможности региона»

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