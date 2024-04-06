Общество

В Михайловке не хватило денег на тротуар к новой больнице

Общество 06.04.2024 21:09
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06.04.2024 21:09




Жители Михайловки Волгоградской области обратили внимание местных чиновников на отсутствие тротуара на новой дороге, которая ведет к недавно введенному в эксплуатацию инфекционному стационару.
- Людям, у которого нет личного транспорта, приходится идти прямо по проезжей части, рискуя своей жизнью, - поделились михайловцы. – Потому что на обочине грязь, где можно увязнуть. Кроме того, нет и маршруток до инфекционки. Новую больницу построили, за это спасибо, а вот, как добираться до нее, не подумали.
В администрации Михайловки в ответе на редакционный запрос V102.RU с просьбой пояснить, почему не были организованы рейсы общественного транспорта до инфекционного стационара и не возведен тротуар, напомнили, что транспортное обслуживание в городском округе осуществляют индивидуальные предприниматели.
- Данное учреждение закрытого типа и не предусматривает посещение здоровым пациентами. Госпитализация, как правило, происходит на личном автотранспорте, либо на карете скорой медицинской помощи. Общественный транспорт не предназначен для перевозки инфекционных больных, - считают чиновники.
Однако жители не согласны с таким утверждением.
- А как посещать пациентов, приносить им передачки, в конце концов общаться с врачами по поводу состояния родных? Ведь по телефону уже давно не говорят, как себя чувствуют больные, ссылаясь на персональные данные, - парировали михайловцы.
Чиновники также пояснили, что в рамках контракта по ремонту объездной дороги обустройство тротуара не планировалось.
Из-за дефицита бюджетных средств на тротуар пока нет, признались в администрации городского округа. Но пообещали принять жалобы горожан к сведению и рассмотреть такую возможность в будущем.
Напомним, новый инфекционный стационар открылся в Михайловке в конце 2023 года. Больница в Михайловке стала четвертым новым учреждением инфекционной службы региона за последние несколько лет. Современные стационары уже возведены в Волжском, Калаче-на-Дону и Камышине.



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