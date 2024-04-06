В Михайловке не хватило денег на тротуар к новой больнице

В администрации Михайловки в ответе на редакционный запрос V102.RU с просьбой пояснить, почему не были организованы рейсы общественного транспорта до инфекционного стационара и не возведен тротуар, напомнили, что транспортное обслуживание в городском округе осуществляют индивидуальные предприниматели.
- Данное учреждение закрытого типа и не предусматривает посещение здоровым пациентами. Госпитализация, как правило, происходит на личном автотранспорте, либо на карете скорой медицинской помощи. Общественный транспорт не предназначен для перевозки инфекционных больных, - считают чиновники.
Однако жители не согласны с таким утверждением.
- А как посещать пациентов, приносить им передачки, в конце концов общаться с врачами по поводу состояния родных? Ведь по телефону уже давно не говорят, как себя чувствуют больные, ссылаясь на персональные данные, - парировали михайловцы.
Чиновники также пояснили, что в рамках контракта по ремонту объездной дороги обустройство тротуара не планировалось.