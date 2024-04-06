В Михайловке не хватило денег на тротуар к новой больнице











Жители Михайловки Волгоградской области обратили внимание местных чиновников на отсутствие тротуара на новой дороге, которая ведет к недавно введенному в эксплуатацию инфекционному стационару. Жители Михайловки Волгоградской области обратили внимание местных чиновников на отсутствие тротуара на новой дороге, которая ведет к недавно введенному в эксплуатацию инфекционному стационару.

Из-за дефицита бюджетных средств на тротуар пока нет, признались в администрации городского округа. Но пообещали принять жалобы горожан к сведению и рассмотреть такую возможность в будущем.

Из-за дефицита бюджетных средств на тротуар пока нет, признались в администрации городского округа. Но пообещали принять жалобы горожан к сведению и рассмотреть такую возможность в будущем.

Напомним, новый инфекционный стационар открылся в Михайловке в конце 2023 года. Больница в Михайловке стала четвертым новым учреждением инфекционной службы региона за последние несколько лет. Современные стационары уже возведены в Волжском, Калаче-на-Дону и Камышине.

Напомним, новый инфекционный стационар открылся в Михайловке в конце 2023 года. Больница в Михайловке стала четвертым новым учреждением инфекционной службы региона за последние несколько лет. Современные стационары уже возведены в Волжском, Калаче-на-Дону и Камышине.

поделились михайловцы.В администрации Михайловки в ответе на редакционный запрос V102.RU с просьбой пояснить, почему не были организованы рейсы общественного транспорта до инфекционного стационара и не возведен тротуар, напомнили, что транспортное обслуживание в городском округе осуществляют индивидуальные предприниматели.- считают чиновники.Однако жители не согласны с таким утверждением.- парировали михайловцы.Чиновники также пояснили, что в рамках контракта по ремонту объездной дороги обустройство тротуара не планировалось.