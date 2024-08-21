Расследования

Подключился СК: из села под Волгоградом таинственно исчез мужчина со шрамом

Расследования 21.08.2024 11:07
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21.08.2024 11:07


В Камышинском районе Волгоградской области разыскивают бесследно исчезнувшего почти месяц назад местного жителя. Как сообщает V102.RU, по данному факту следственным отделом организована процессуальная проверка. 

Известно, что 26 июня этого года в правоохранительные органы обратилась мать 50-летнего Александра Частина, который отправился в село Воднобуерачное и пропал. 

- Следователи установили, что в рейсовый автобус в городе Камышин мужчина не сел. Первоначальные розыскные мероприятия положительных результатов не принесли, до настоящего времени о месте нахождения мужчины неизвестно, - уточнили в следственном отделе по городу Камышин. 

Приметы Александра Частина: на вид 50-52 года, славянская внешность, среднее телосложение, рост 160-165 см, короткие светло-русые волос, искривленный нос, средние губы, прямой подбородок.

Особые приметы: шрам на левой стороне груди от ожога размером около 10 см. Страдает эпилепсией, нуждается в приеме таблеток. 

В день исчезновения Александр был одет в синюю рубашку в клеточку с коротким рукавом, темно-синее трико, черные шлепанцы и носки. При себе имел паспорт Российской Федерации. 

Если вы владеете информацией, способной помочь поискам, просьба сообщить по телефонам: 8(84457)5-00-11 или «02».

Фото: СУ СКР России по Волгоградской области

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