Расследования

Бастрыкин ждет подробности дела о сбитой насмерть подростком волгоградке

Расследования 20.08.2024 14:14
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20.08.2024 14:14


Глава СК РФ Александр Бастрыкин ждет доклад о расследовании уголовного дела по факту смертельного ДТП в Октябрьском районе Волгоградской области, в котором пьяный подросток без прав на легковушке насмерть сбил женщину-пешехода, а после скрылся.  

— В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Председатель СКР поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Волгоградской области Дмитрию Буравцову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — прокомментировали V102.RU в информцентре силового ведомства. 

Уточняется, что волгоградский следком возбудил уголовное дело в отношении 17-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, не имеющим права управления ТС).

Санкция предусматривает от пяти до двенадцати лет колонии с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Следствием установлено, что утром 17 августа 2024 года подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, оказался за рулем автомашины LADA Priora, которая принадлежала его знакомому. Потеряв управление, водитель наезд на 36-летнюю женщину, которая двигалась вдоль обочины. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. 

Напомним, по предварительной информации областного главка МВД, водитель легковушки двигался по дороге Октябрьский — Громославка — Шебалино. Как уточнили в региональном СУ СК России, в результате ДТП машина опрокинулась в реку Аксай-Ессауловский, после чего  водителю удалось выбраться из салона автомобиля.

Фото: СКР 

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