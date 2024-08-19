



В Волгоградской области по факту ДТП, совершенного 17-летним подростком, возбуждено уголовное дело следственными органами СУ СКР. Молодой житель Октябрьского района, по версии следствия, насмерть задавил женщину, управляя автомобилем в состоянии опьянения и не имея при этом водительских прав (п.п. «а,в» ч.4 ст.264 УК РФ).

– По данным следствия, рано утром 17 августа подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля «Лада Приора», который принадлежал его знакомому, не имея права управления транспортным средством. Двигаясь с превышением разрешенной скорости, несовершеннолетний не справился с управлением и совершил наезд на 36-летнюю женщину, которая в это время шла вдоль обочины. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области. – В результате происшествия автомобиль совершил опрокидывание в реку Аксай-Ессауловский, однако водитель смог вовремя из него выбраться.

В настоящее время, уточняют в следственном управлении, с подозреваемым проводится комплекс следственных действий.

– Решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения, – уточняют в СУ СКР.