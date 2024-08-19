Расследования

По делу о гибели студентов ВолгГТУ потеряли свидетеля-силовика

Расследования 19.08.2024 18:26
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19.08.2024 18:26


В Дзержинском районном суде Волгограда сегодня, 19 августа, состоялось очередное заседание по уголовному делу в отношении 36-летнего Рагима Шыхалиева, обвиняемого в совершении смертельного ДТП, жертвами которого стали студенты ВолгГТУ Артур Габриелян и Александр Песков.

В сегодняшнем процессе должен был выступить последний свидетель по делу, который является сотрудником правоохранительных органов, сообщает V102.RU со ссылкой на собственные источники. Однако из-за его неявки слушание перенесли на начало сентября. 

Ранее по делу допросили знакомую Шыхалиева, которая находилась вместе с ним в салоне Mercedes-Benz. По словам отца одного из погибших студентов Артака Габриеляна, девушка так и не смогла вспомнить, о чем первоначально говорила следователям и путалась в показаниях. 

До этого суд заслушал жильца дома по улице Римского-Корсакова Виктора Ш., слышавшего звук столкновения автомобилей и заметившего двоих мужчин кавказской внешности из покореженного Mercedes-Benz белого цвета. К слову, адвокат Шыхалиева Федор Эюбо усомнился в версии следствия. 

Напомним, правоохранителями установлено, что подсудимый, будучи пьяным в сентябре 2023-го на перекрестке улиц Продольной и Римского-Корсакова на огромной скорости влетел на Mercedes-Benz в иномарку Kaiyi E5 с молодыми людьми, выехавшую на запрещенный сигнал светофора. После аварии водитель «немца» скрылся с места аварии, был объявлен в розыск и вскоре задержан.   

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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