По делу о гибели студентов ВолгГТУ потеряли свидетеля-силовика

В Дзержинском районном суде Волгограда сегодня, 19 августа, состоялось очередное заседание по уголовному делу в отношении 36-летнего Рагима Шыхалиева, обвиняемого в совершении смертельного ДТП, жертвами которого стали студенты ВолгГТУ Артур Габриелян и Александр Песков.

В сегодняшнем процессе должен был выступить последний свидетель по делу, который является сотрудником правоохранительных органов, сообщает V102.RU со ссылкой на собственные источники. Однако из-за его неявки слушание перенесли на начало сентября.

Ранее по делу допросили знакомую Шыхалиева, которая находилась вместе с ним в салоне Mercedes-Benz. По словам отца одного из погибших студентов Артака Габриеляна, девушка так и не смогла вспомнить, о чем первоначально говорила следователям и путалась в показаниях.

До этого суд заслушал жильца дома по улице Римского-Корсакова Виктора Ш., слышавшего звук столкновения автомобилей и заметившего двоих мужчин кавказской внешности из покореженного Mercedes-Benz белого цвета. К слову, адвокат Шыхалиева Федор Эюбо усомнился в версии следствия.

Напомним, правоохранителями установлено, что подсудимый, будучи пьяным в сентябре 2023-го на перекрестке улиц Продольной и Римского-Корсакова на огромной скорости влетел на Mercedes-Benz в иномарку Kaiyi E5 с молодыми людьми, выехавшую на запрещенный сигнал светофора. После аварии водитель «немца» скрылся с места аварии, был объявлен в розыск и вскоре задержан.

Фото: архив ИА «Высота 102»