Спасатели наградили ребенка, попавшего в западню по пути в Саратов





В Самарской области 11-летний пассажир автобуса Бузулук-Саратов стал заложником сиденья. Как сообщает ИА «СарИнформ» со ссылкой на поисково-спасательную службу, мальчик во время поездки засунул палец в крепежное отверстие, а вынуть обратно не смог.

Самарские спасатели перехватили автобус неподалеку от поселка Черноречье, чтобы помочь малолетнему узнику. К тому времени палец ребенка уже сильно опух. Специалистам пришлось разрезать металлическую часть сиденья.

Чтобы в следующий раз ребенок не оказывался в подобных ситуациях, спасатели на память подарили ему кусок злополучного сиденья.

Фото: Поисково-спасательная служба Самарской области / ВКонтакте