В Волгограде футболисты «Ротора» вынесли на поле щенков из приюта

На стадионе «Волгоград Арена», где в эти минуты проходит встреча между «Ротором» и калининградской «Балтикой», перед началом матча сине-голубые вынесли на поле щенков из приюта «Хвостатый дом».

Ролик с песелями моментально разлетелся по соцсетям и заслужил статус самого милого видео в этот вечер пятницы. Ранее сообщалось, что в преддверии Всемирного дня бездомных животных, который будет отмечаться 17 августа, волгоградские футболисты выйдут на построение с 11 псами.

Этой акцией спортсмены хотят привлечь внимание к проблемам уличных животных и надеются, что некоторым из них повезет обрести любящих хозяев.

Напомним, волгоградцы перед матчем терпеливо стояли в очереди на автограф-сессию полузащитника сине-голубых Ивана Пяткина.

Видео: «СК Ротор» / vk.com