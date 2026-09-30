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Общество

В Волгоградской области определили победителей федерального финала «Семейной зарницы»

Общество 30.09.2026 20:33
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30.09.2026 20:33



В Волгоградской области подвели итоги федерального финала всероссийской игры «Семейная зарница». Как сообщает портал Volganet.net, в финальном этапе приняли участие более 400 человек – представители команд вместе с наставниками из числа ветеранов СВО. 

Для участников организовали образовательную, спортивную и культурную программы: веревочный городок, занятия по туризму, плетение маскировочных сетей, создание «Семейного древа», кулинарные конкурсы и изготовление моделей военной и гражданской техники. Главным событием стала военно-тактическая игра на местности.

Финал «Семейной зарницы» второй год подряд проходит на базе волгоградского оборонно-спортивного лагеря «Авангард». В прошлом году победителем стала семья Домородовых из Волгоградской области (команда «Амовцы»).

Организаторы игры – фонд «Защитники Отечества», «Движение Первых», «ЮНАРМИЯ» и Центр «ВОИН» при поддержке Министерства обороны РФ, Росмолодежи и администрации Волгоградской области. Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Ранее финальные мероприятия «Зарницы 2.0» в старшей возрастной категории посетили первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Первое место заняла команда «Кирея» – семья Кирея из Псковской области. Второе место у команды «Воин Поволжья» – семьи Клоповых из Саратовской области. Третье место завоевала команда «Родные сердца» – семья Щукиных из Астраханской области.

Фото: администрация Волгоградской области

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