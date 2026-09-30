В Камышине ушёл из жизни художник киноафиш Василий Чеботарев





В Камышине Волгоградской области скоропостижно скончался известный художник киноафиш Василий Чеботарев. Как передает местное издание Инфокам, ему было 67 лет.

Василий Чеботарев и его работы получили известность по всей России благодаря публикациям и фильмам о нём. Много лет он создавал уникальные афиши к фильмам, которые показывали в местном кинотеатре.

В 1980-е годы он прославился как тонкий и остроумный карикатурист – в главной городской газете «Ленинское знамя» регулярно выходила сатирическая страница «Карусель». В 1988 году в краеведческом музее состоялась его первая персональная выставка.

В начале 2026 года стало известно, что Василий Чеботарев оставил последнее место работы, где продолжал создавать афиши для кинотеатра.

Фото Евгения Гудименко