В Волгограде за две недели построят бункер для защиты от БПЛА и ракет





В Советском районе Волгограда построят укрытие для учёных. Обустройство современного бункера, где смогут укрываться от БПЛА и ракет учёные «Федерального научного центра агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения РАН».

Конструкцию соберут из готовых модулей. Площадь бомбоубежища будет составлять не менее 102 кв. метров. Высота объекта не менее 3,4 метра. Толщина наружных стен не менее 40 см., внутренних перегородок – не менее 30 см. Входные двери будут в противопожарном исполнении, внутренние - из пластика.

В бункер специалистам предстоит завести коммуникации водоснабжения, водоотведения, отопления и электроснабжения. Полы отделают керамогранитом, а потолок подвесной плиткой Armstrong.

Также в бомбоубежище будут оборудованы два санузла и умывальная комната.

Отметим, объект должен быть оборудован «под ключ» в экстремально сжатые сроки – всего за две недели. Исполнителя отберут по итогу открытого аукциона в первой декаде октября.