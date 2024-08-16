200-метровая очередь выстроилась на «Волгоград Арене»





Волгоградцы терпеливо стоят в очереди на автограф-сессию полузащитника сине-голубых Ивана Пяткина. Как сообщает корреспондент V102.RU, желающих сфотографироваться с волгоградским футболистом и получить его автограф, оказалось предостаточно.





Напомним, в 19-30 ч. на «Волгоград Арене» стартует матч «Ротора» и «Балтики». Сегодня болельщиков ждет еще необычное действо, которое развернется перед матчем. В преддверии Всемирного дня бездомных животных, который будет отмечаться 17 августа, волгоградские футболисты выйдут на построение с 11 щенками из приюта для бездомных животных «Хвостатый дом». Этой акцией спортсмены хотят привлечь внимание к проблемам бедомышей и надеются, что некоторым из них повезет обрести дом и любящих хозяев.