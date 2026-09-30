



Вечером 30 сентября в Среднеахтубинском районе Волгоградской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей Skoda и «Лада Гранта». Как сообщили в ГУ МВД России по региону, в аварии пострадали семь человек, включая четверых детей.

По предварительной информации, столкновение двух автомобилей произошло на 14-м километре автодороги «Волгоград – Краснослободск – Средняя Ахтуба».

В результате аварии семь человек, среди которых четверо несовершеннолетних, доставлены в медицинские учреждения. На месте происшествия работают экипажи Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области