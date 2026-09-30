



В Волгограде по-тихому сменилось руководство администрации Дзержинского района. Как сообщало ранее ИА «Высота 102», возглавлявший район с 2015 года Сергей Таций покинул свой пост, уступив место заместителю – Илье Багрову. Последний, по данным информагентства, перешел в чиновники не более трех месяцев назад – очевидно, что сразу с прицелом на должность руководителя.

Корреспонденты ИА «Высота 102» собрали всю информацию, известную о новом главе Дзержинского района Волгограда.

И депутат, и дорожник

Новоиспеченному руководителю 44 года. Известно, что окончил он Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ) по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте».

Имя Ильи Багрова известно далеко не всем жителям Волгограда. С 2016 года он работал заместителем директора по общим вопросам в МБУ «Северное» – муниципальном предприятии, занимающемся содержанием, ремонтом дорог и озеленением.

Некоторые, возможно, вспомнят Илью Багрова как экс-депутата Волгоградской городской думы, чья деятельность была сосредоточена на дорожной и транспортной сферах. Избравшись в думу в сентябре 2018 года по избирательному округу №4 (Краснооктябрьский район) от партии «Единая Россия» (набрал 53,02% голосов), он в октябре 2019-го был избран председателем комитета по дорожному хозяйству и транспорту Волгоградской гордумы, сменив на этом посту Алексея Волоцкова. Чаще Багров упоминался в волгоградских СМИ именно в период с 2018 по 2022 годы – то есть в период своего депутатства.





Полномочия Ильи Багрова как депутата гордумы истекли в 2023 году, а спустя еще год – в декабре 2024-го – он уволился из МБУ «Северное» с формулировкой «по собственному желанию». Тогда, напомним, муниципальное предприятие потеряло сразу несколько руководителей – одновременно с Ильей Багровым покинул пост директор Евгений Головко и ряд других начальников.

Из бизнеса в политику и обратно

Трудоустройство в администрацию Дзержинского района и стремительный карьерный рост здесь – первый чиновничий опыт Ильи Багрова. Покончив с депутатством, а затем и с работой в муниципальном предприятии он предпочел привычный путь – коммерческий.

До избрания в депутаты Волгоградской городской думы, а до того – до трудоустройства в МБУ «Северное» Илья Дмитриевич Багров на разных позициях руководил компаниями, занимавшимися управлением жилфондом. Причем, если верить открытым источникам, делал это одновременно сразу в двух организациях. Так, с 23 мая 2012 года по 28 декабря 2012 года Илья Багров являлся представителем ООО «Управляющая компания «ЖЭУ-43», с 25 апреля 2012 года по 13 февраля 2013 года – работал в должности генерального директора ООО «Родной город».

Интересно, что вскоре после ухода Ильи Багрова из коммерческих организаций «Родной город» и «УК «ЖЭУ-43» они обе оказались замешаны в резонансном уголовном уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере. Так, в частности, следствие установило, что ООО «Родной город», выступая исполнительным органом пяти управляющих компаний («Стабильность», «Райкомхоз», «Поскомхоз», «ЖЭУ-43» и «Дом-Сервис»), организовывало финансовые операции с поставщиками энергоресурсов. С начала 2013 года (Багров ушел с поста в феврале, – Прим.ред.) часть платежей жителей за коммунальные услуги по указанию бывшего директора компании Александра Дмитриева перечислялась не ресурсоснабжающим организациям, а на счета подконтрольных ему фирм. В итоге ресурсоснабжающим организациям (в том числе МУП «ВКХ», МУП «Горводоканал», ОАО «Волгоградэнергосбыт») был причинен ущерб на сумму свыше 142 миллионов рублей. Примечательно, что окончательно точка в деле о криминальном спруте с участием волгоградских УК была поставлена лишь в 2023 году, а все члены ОПГ получили реальные сроки (подчеркнем: Илья Багров в этом деле не фигурировал, а вспомнила редакция о нем лишь по случаю и в связи с недавним громким процессом).

Начав карьеру в политике в 2018 году и покончив с ней в 2023 году, Илья Дмитриевич Багров, как было сказано выше, еще год продолжал работать в МБУ, а после увольнения устроился на должность генерального директора ООО «Эдельвейс», зарегистрированного в Санкт-Петербурге в апреле 2023 года. Дата прихода Багрова на руководящую должность – февраль 2025-го, дата увольнения – 11 июня 2026 года, то есть как раз перед назначением на пост заместителя Сергея Тация.





Чем стала известна компания «Эдельвейс» по руководством Багрова в Волгограде? Проведением работ по реконструкции Площади Павших борцов. Согласно данным из открытых источников, обновление главной площади города-героя стоило боле 278 млн рублей. Заказчиком выступало МБУ «Волгоградзеленхоз», генподрядчиком МБУ «Северное», а «Эдельвейс» (непосредственный исполнитель) – субподрядчиком по контракту, заключенному 14 мая 2026 года (на момент заключения контракта Илья Багров еще работал в должности гендиректора субподрядной компании, – Прим.ред.). Напомним, что закончить реконструкцию должны были к 1 августа, но позже срок сдачи объекта перенесли на 1 сентября.

Крепкий хозяйственник?

Таким образом, Илья Дмитриевич Багров приступил к работе в Волгограде в качестве чиновника впервые в июне 2026 года – то есть за три месяца до того, как возглавил администрацию Дзержинского района.

На текущий момент о причинах ухода с поста прежнего руководителя Сергея Тация официально не сообщалось, однако, по данным источников ИА «Высота 102», Сергей Романович размышлял об этом давно. В мэрии против отставки ничего не имели, но выдвигали условие – подобрать приемника. Им и стал Илья Дмитриевич Багров.

Опыт как предпринимателя, бравшегося за крупные контракты, имевшие принципиальное значение для Волгограда, политика и одного из руководителей муниципального предприятия в прошлом, а также профильное образование, дают основания полагать, что Багров – вполне подходящий кандидат для работы на месте Сергея Тация. Правда, как о человеке о нем мнение неоднозначное.

– Назначение Ильи Дмитриевича – очень интересный поворот событий. Скажем так, в период своей деятельности на посту председателя дорожного комитета гордумы он показал себя как человек достаточно сложный и даже тяжелый. Впрочем, оттого будет еще более интересным наблюдать его на новом месте работы, – говорит бывший коллега Багрова по городской думе, предпочитая не вдаваться в детали.

В заключение добавим, что Дзержинский район – самый густонаселенный район Волгограда: здесь проживает не менее 180 тысяч человек. Территории района продолжают развиваться за счет строительства новых жилых комплексов и социальных объектов. В то же время здесь накопилось и немало нерешенных проблем. Жители Дзержинского неоднократно обращали внимание властей на состояние остановок общественного транспорта, которые со времен ЧМ-2018 так и не обрели остановочных павильонов. Еще одна головная боль не только местных, но и всех горожан, – соединяющая Вторую и Третью продольные магистрали дорога по ул. Ангарской. Стратегическая для города магистраль капитально не обновлялась десятилетия.