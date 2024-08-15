Спорт

Футболисты «Ротора» с бездомными собаками выйдут на поле «Волгоград Арены»

Спорт 15.08.2024 07:52
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15.08.2024 07:52


Необычную акцию проведут футболисты «Ротора» завтра, 16 августа. В преддверии Всемирного дня бездомных животных, который будет отмечаться 17 августа, игроки волгоградского клуба выйдут на построение с 11 щенками, которым необходим дом и любящая семья.
Щенки – это подопечные приюта «Хвостатый дом». Акция призвана помочь бездомным животным. Приют «Хвостатый дом»  хорошо известен в Волгограде.
Он объединил людей, у которых нет собак и собак, у которых нет людей, в желании найти друзей и единомышленников. Взрослые и дети, не имеющие возможности завести собаку, приходят в приют и занимаются здесь с четырёхлапыми. Воспитанники приюта — участники всероссийских соревнований. Это официальные соревнования от Федерации ездового спорта, зелёный марафон Сбербанка, легендарный Волгоградский марафон, Ultra100,  также они регулярно проводят свои благотворительные забеги.
На данный момент в приюте содержатся 1 700 собак. Более 1500 животных уже обрели свой дом. Если вы давно хотели завести пушистого, доброго и очень милого друга — приходите в приют — вдруг это судьба?
А увидеть лишь малую часть подопечных приюта будет можно уже в эту пятницу в 19:30 на «Волгоград Арене».
Напомним, в этот день «Ротор» встречается с «Балтикой».


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