«Я не против цыган. Я за закон». Жители и власть о последних волнениях в Иловле

Тихий и небольшой рабочий поселок Иловля в Волгоградской области, где проживает чуть больше 10 тысяч человек, в последнюю неделю оказался под пристальным вниманием региональных СМИ, а также большого количества сообществ в Telegram-каналах. Причиной тому послужил конфликт между иловлинцем Михаилом Зазулиным и цыганской семьей, живущей по соседству, произошедший 7 августа.





Помогающий бойцам СВО гуманитаркой мужчина вскоре выложил в Сеть видеообращение к главе СКР Бастрыкину и президенту России Путину с просьбой не дать спустить «на тормозах», возбужденное после инцидента уголовное дело, фигурантом которого стал один из задержанных соседей.

Народные волнения вывели людей на главную площадь, где глава района Иван Гель попытался успокоить иловлинцев, призвав их отбросить эмоции, и внимательно выслушать друг друга. Накануне районный глава в киноконцертном зале «Дон» еще раз собрал обеспокоенных ситуацией жителей Иловли и представителей цыганской общины.

Журналисты «Высоты 102» отправились в рабочий поселок, где пообщались со всеми сторонами конфликта. Подробности ночного конфликта с угрозами вырезать семью от непосредственного участника событий Михаила Зазулина, реакция соседей-цыган на съемочную группу и неожиданное заявление одного из старейшин, а также эксклюзивный комментарий районного главы Ивана Геля — в видеорепортаже информагентства.

Отметим, что во время подготовки материала к публикации стало известно, что главы цыганских семей принесли публично свои извинения перед жителями Иловли, призвав к восстановлению мирных и добрососедских отношений.

Видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102»