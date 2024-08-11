Общество

«Слово пацана, голову отрежу»: волгоградец обратился к Бастрыкину и Путину после нападения цыган

Общество 11.08.2024 09:57
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11.08.2024 09:57


Житель рабочего поселка Иловля Волгоградской области, переживший вместе со своей семьей нападение цыган, записал обращение к главе СКР Бастрыкину и Президенту РФ Путину. Мужчина подробно рассказал о ночном конфликте и угрозах перерезать его семью. 




— Меня зовут Зазулин Михаил Викторович, проживаю в районном поселке Иловля. Работаю в нашей местной пожарно-спасательной части около восьми лет. Хочу обратиться к Александру Ивановичу Бастрыкину, а также к Владимиру Владимировичу Путину, с просьбой не дать спустить «на тормозах» нашему местному самоуправлению, это — РОВД, СК, прокуратура наша местная, главы наших района и администрации массовый конфликт с цыганами. Уже на протяжении двух месяцев цыганская диаспора реально терроризирует мою семью, так как они по соседству выкупили дом в ипотеку. Терпения уже нет, приходится идти на крайние меры и записывать видеообращение,  пояснил местный житель.

Далее Михаил рассказал, что в ночь с 7 на 8 августа к нему в дом ломилась толпа цыган: 

— Мы держали здесь во дворе оборону. Наши соседи к нам ломились и друзья, которые к ним приехали. Выбивали калитку, вывернули замок, бросали кирпичи в нас. Были угрозы неоднократные на протяжении всего этого времени. Говорили, как они будут вырезать мою семью, перерезать горло моим детям, закапывать их в моем дворе. Они знают, где гуляет мой старший сын. Один из детей этой семьи лично сказал: «Клянусь! Слово пацана. Я его на улице поймаю, отрежу ему голову и закопаю, не найдешь ты его». 

Затем селянин вызвал через службу 112 наряд полиции, на который также напали его буйные соседи. 

После нападения волгоградца поддержали активисты Русской Общины. В том числе было закуплено и смонтировано видеооборудование для безопасности Михаила и его семьи.     

Напомним, информация о конфликте русских и цыган стала в рабочем поселке Иловля стала распространяться по анонимным Telegram-каналам. Глава района Иван Гель прокомментировал конфликт между соседями. Зачинщика конфликта с иловлинцами и драки с полицейскими задержали правоохранители. 

Фото: «Русская Община Волгоград» / t.me

Видео: «Волгоград поймет» / t.me 

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