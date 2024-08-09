Расследования

В Иловле задержали зачинщика конфликта с соседями и драки с полицейскими

Расследования 09.08.2024 16:19
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09.08.2024 16:19




Сегодня, 9 августа, в рабочем поселке Иловля Волгоградской области задержали 36-летнего мужчину после конфликта с соседями и применения насилия в отношении полицейских, прибывших по вызову, сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону.

Напомним, что бытовой конфликт между соседями в переулке Восточный в Иловле произошел 7 августа. Сообщалось, что несколько цыган ворвались в дом местного жителя и угрожали ему и детям расправой. По информации иловлинцев, причиной тому стал затяжной бытовой конфликт между соседями. При этом глава Иловлинского района Волгоградской области Иван Гель сообщил, что ссора носит исключительно бытовой характер и якобы нет поводов для беспокойства.

- На место был направлен наряд полиции. В ходе сбора материалов один из присутствующих местных жителей повёл себя агрессивно и в какой-то момент нанёс несколько ударов прибывшим на место сотрудникам полиции, после чего скрылся, - сообщили сегодня в главке. - 9 августа 36-летний подозреваемый в применении насилия в отношении представителей власти задержан и доставлен в отдел полиции. Мужчина скрывался у своих знакомых. 

В СУ СКР по Волгоградской области сообщили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). 

По данным следствия, в ночь на 8 августа в дежурную часть отдела полиции поступило обращение местной жительницы о том, что в калитку её домовладения стучится неизвестный. Для выяснения обстоятельств к месту проживания заявительницы направился участковый уполномоченный полиции, где обнаружил местного жителя в состоянии алкогольного опьянения. 

- При этом нетрезвый мужчина вел себя агрессивно по отношению к стражам порядка и на их законные требования не реагировал. Когда участковый попытался сопроводить нарушителя общественного порядка в служебный автомобиль, он схватил офицера за рубашку, повалил его на землю, затем причинил ему телесные повреждения. С целью пресечения преступных действий подозреваемого полицейский-водитель стал оттаскивать дебошира от своего коллеги. В этот момент злоумышленник схватил прапорщика за плечо и оторвал ему погон, после чего скрылся с места происшествия, - сообщила официальный представитель СУ СКР по региону Наталия Рудник.

В суд подготовлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области / СУ СКР по Волгоградской области

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