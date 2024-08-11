Общество

Власти попытались успокоить жителей Иловли на народном сходе

Общество 11.08.2024 15:22
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11.08.2024 15:22

В Волгоградской области в рабочем поселке Иловля прошел народный сход после резонансного обращения пострадавшего от действий цыган местного жителя к главе СК и президенту. На собрании также присутствовали местные власти и силовики. 




Михаил Зазулин в своем очередном видеообращении на этот раз обратился к своим землякам и призвал действовать их строго в рамках действующего законодательства, а также не поддаваться сиюминутным эмоциям: 

— После опубликованного мной обращения дело получило большой резонанс. До меня дошла информация, что неравнодушные жители решили самостоятельно собраться и высказать свою позицию. Я, как координатор Русской Общины по Иловле хочу напомнить всем, что мы действуем строго в рамках российского законодательства. К несогласованным сборам и митингам отношения не имеем. Прошу вас соблюдать законодательство РФ и не совершать поспешных и необдуманных действий. Все заявления уже поданы в соответствующие органы и такие собрания могут дискредитировать наши действия. Уверен, что закон восторжествует и виновные будут наказаны. 

В свою очередь глава Иловлинского района Иван Гель пояснил журналистам V102.RU, что на сходе обсуждался «бытовой конфликт между двумя соседями, информация о котором уже несколько дней очень активно распространяется в интернете».

— Сход жителей в Иловле после открытого разговора с представителями власти прекратился. Все участники разошлись. Будет сделано все необходимое для выстраивания диалога между властью и жителями. Вопрос находится на ежедневном контроле местной власти и правоохранительных органов, — добавил чиновник. 

При этом Гель уточнил, что во время схода обстановка была спокойной, а общение происходило в конструктивном русле. На месте присутствовали представители силовых ведомств. 

По информации собственного источника «Высоты 102», на сход пришло всего несколько десятков человек, большая часть из которых не имела к обозначенной теме собрания никакого отношения. Непосредственных организаторов пригласили в здание администрации, где у них состоялся разговор с чиновниками. 

Между тем, обращение Зазулина дошло до адресата. Как сообщает пресс-служба СК РФ, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю волгоградского следкома Василию Семенову представить доклад о ходе расследования возбужденного уголовного дела. По информации регионального СУ  СКР, один из нападавших установлен и задержан. Его поместили в СИЗО по решению суда. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 

Напомним, что волгоградец обратился к Бастрыкину и Путину после нападения цыган на его семью в Иловле. Первоначально информацию о конфликте русских и цыган стали распространять анонимные Telegram-каналы. Глава района Иван Гель прокомментировал конфликт между соседями. 

Видео: соцсети 

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