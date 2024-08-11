Спорт

От детских ошибок до взрослых амбиций: женский «Ротор» одержал вторую победу в Первой лиге

Спорт 11.08.2024 13:53
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11.08.2024 13:53


Футболистки волгоградского «Ротора» в возрастной категории до 21 года накануне, 10 августа, в пятом туре Первой лиги зоны «Центр» на стадионе Логинова в Волжском обыграли СШ «Факел-Сталь» из Воронежа со счетом 3:2, сообщает V102.RU.

Напомним, сине-голубые в прошлой игре 7 августа дома  со счетом 6:0 разгромили другую команду из Воронежа — ФА «Факел». Но субботняя встреча сложилась для подопечных Владислава Карповича непросто. В начале поединка соперники обменивались опасными моментами. При этом концовка тайма осталась за хозяйками. Сначала после разыгранной комбинации со своей половины поля Ангелина Батагова уверенно вбежала в штрафную, переиграла голкипера и вывела «Ротор» вперед. Через несколько минут волгоградкам удалось удвоить преимущество. Сине-голубые вступили в активный прессинг, отобрали мяч и дальним метким ударом Милана Мамбетова застала врасплох вратаря и игровой снаряд снова оказался в сетке. На перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу «Ротора».

Однако и «Факел-Сталь» сразу после перерыва показал, что намерен как можно быстрее отыграться. Воронежские футболистки дважды по ходу второй половины воспользовались ошибками в обороне сине-голубых и сравняли. Концовка встречи проходила в равной борьбе с обоюдными шансами на успех. Но дожали все-таки в итоге хозяйки. Буквально в самой последней атаке волгоградки заработали опасный стандарт вблизи штрафной. Решающий удар нанесла Милана Мамбетова, хладнокровно отправившая мяч точно в угол. Мощный результативный «выстрел» седьмого номера «Ротора» принес хозяйкам важнейшую победу со счетом 3:2. Виктория стала уже второй  подряд для клуба на старте нового чемпионата. Волгоградские исполнительницы отпраздновали ее  с армией своих преданных болельщиков, которые переживали за футболисток и поддерживали их на трибунах.

Сразу после игры свой комментарий специально для сайта V102.RU дал главный тренер «Ротора» Владислав Карпович.

— Мы подразумевали, что будет серьезный матч. «Факел» и «Сталь» объединились в один клуб. Они и в прошлом году были неплохие, а сейчас отсекли всех ненужных. Хороший и опытный коллектив. У них уже есть и 35-40-летние, кто играл в Суперлиге, и основной костяк из 25-летних. А у нас есть 16-17 и 18-летние. Мы еще молодые, задорные. В первом тайме было тяжело. Перетерпели момент в середине 45-минутного отрезка, потом дожали. Получилось забить два гола в концовке. Вышли из раздевалки, вроде все хорошо получалось. Но юношеский возраст — две детские ошибки, даем сопернику шанс и уже 2:2. Потом сумасшедшая развязка, 3:2 — эмоции положительные. Будем разбирать. Если уберем детские ошибки, к чему мы стремимся, то уже, думаю, сможем бороться за высокие места, — заявил наставник волгоградской команды.



Также Владислав Карпович прокомментировал эпизод в середине первого тайма, в котором воронежская футболистка грубо сфолила на Виолетте Кахраманзаде у боковой линии.

— Все зависит от судейства. Там главный арбитр где-то не свистнул, в другом моменте тоже. Девочки почувствовали, что можно толкаться и лететь в борьбу. Получился момент — Виолетта пробрасывает, а ее соперница толкает специально в столб. Это очень опасно. Я судье объяснял, какой бы игра не была, самое главное — это здоровье девочек. А остальное уже второстепенно, — сказал специалист.

Кроме того, главный тренер «Ротора» поведал о серьезных амбициях коллектива на нынешний сезон.

— Цели у команды только высокие. У нас задача пройти в Суперфинал. Для этого надо занять первое-второе место в своей группе. Но мы рассчитываем только на первое, как и любой другой клуб на это претендует. Суперфинал пройдет в октябре в отдельном городе среди победителей всех зон России в турнире, — пояснил Карпович.

Рулевой волгоградской команды оценил прогресс своих подопечных по сравнению с выступлением в Первой лиге в прошлом сезоне.

— В том году было очень тяжело. Молодые, зашли в чемпионат по женщинам. Как говорится. нас «обстучали, косточки помяли». В этом сезоне осознанно готовились, знали некоторых противников. Девчонки уже понимают, что мы ни для кого не будем простым соперником. Мы пропустили стартовые туры, потому что основной костяк ездил на Всероссийские соревнования, где командой до 19 лет заняли третье место. Сейчас у нас будут три игры подряд на выезде, — резюмировал Владислав Карпович.

В следующем поединке 16 августа «Ротор» в гостях встретится с брянским «Спартаком».

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото автора публикации 

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