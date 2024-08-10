«Ротор» 11 августа встретится с «Тюменью» в Сибири

Волгоградский «Ротор» завтра, 11 августа, в матче пятого тура Первой лиги сыграет на выезде против «Тюмени» на стадионе «Геолог». Начало встречи в 15-00 ч., сообщает V102.RU.

Сине-голубые имеют в своем активе четыре очка. Подопечные Дениса Бояринцева одержали победу над «Шинником» (1:0), сыграли вничью с «Торпедо» (1:1) и в двух крайних встречах потерпели минимальные поражения со счетом 0:1 дома от «Арсенала» и «Нефтехимика» в гостях. Волгоградцы испытывают острую нехватку голов на старте, что поспособствовало оперативному решению проблемы на трансферном рынке.

На этой неделе в стан волгоградцев на правах аренды перешли футболисты группы нападения – Тимур Касимов из «Химок» и Илья Кухарчук из ФК «Пари Нижний Новгород». Оба исполнителя доказали свой высокий уровень в своих бывших клубах, поэтому болельщики «Ротора» за счет усилий новобранцев и их партнеров по коллективу рассчитывают на увеличение количества забитых мячей уже в самое ближайшее время. Еще один новичок волгоградского клуба Заурбек Плиев должен усилить оборону благодаря своему опыту и квалификации.



В интервью «Матч ТВ» Денис Бояринцев прокомментировал трансфер Ильи Кухарчука.



– Игрока предложили на рассмотрение, и я сразу же за этот вариант ухватился, потому что «Ротору» срочно нужны были футболисты атакующего плана. И я лично вел с Ильей диалог по поводу перехода. Конечно, хотелось бы раньше заполучить такого игрока, но не удалось это сделать к старту сезона. Главное, что игрок появился в наших рядах. Мы рады этому переходу. Получили опытного футболиста, который хорошо проявил себя в РПЛ, провел много матчей в Первой лиге. Так что очень надеемся, что Илья усилит наш атакующий потенциал. Хотел бы поблагодарить спортивного директора за активную работу по Кухарчуку, – сказал наставник сине-голубых.



«Тюмень», как и «Ротор», в начале сезона заработала четыре балла. Команда стартовала в чемпионате с двух поражений от «Нефтехимика» (0:3) и «Алании» (0:1). Затем черно-белые обыграли «Шинник» на выезде со счетом 2:0 и сыграли вничью с «Уфой» в гостях - 2:2. Наставникои клуба с декабря 2019 года является Игорь Меньщиков, хорошо известный волгоградским болельщикам. В качестве футболиста «Ротора» Меньщиков в сезоне - 1993 становился серебряным призером чемпионата России, а в 1995 году выходил в финал Кубка страны. Кроме того, в сезоне 19-20 волгоградский коллектив под его руководством в первенстве ФНЛ ушел в лидирующей группе на зимний перерыв. Меньщиков своей работой заложил солидный фундамент для выхода «Ротора» в РПЛ, что и произошло в итоге уже после неожиданного ухода специалиста из команды в межсезонье.



Отметим, что за «Тюмень» выступают два бывших представителя «Ротора» - Денис Ткачук и Александр Коротаев. А в составе сине-голубых сразу два экс-игрока «Тюмени» — Евгений Болотов и Владислав Тюрин, пополнившие клуб нынешним летом, являются основными и важными исполнителями в начале чемпионата. Болотов и вовсе забил в ворота «Торпедо» во втором туре и принес «Ротору» ничью. Можно предположить, что матч со своей бывшей командой станет дополнительной мотивацией для Евгения и Владислава. Но и их партнерам тоже нельзя отставать в плане настроя на важнейший поединок. «Ротор» не побеждал три тура, поэтому болельщики сине-голубых надеются, что эта неудачная серия прервется уже в Тюмени.