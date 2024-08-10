BMW и Toyota Land Cruiser собрали пробку в центре Волгограда





10 августа в Центральном районе Волгограда пустяковое ДТП на проезжей части между отелем Hilton Garden и ТРК «Европа Сити Мол» спровоцировало транспортный коллапс. Как сообщает ИА «Высота 102», на перекрёстке у центрального входа в ЦПКиО столкнулись элитные иномарки.

- «Поцеловались» BMW и Toyota Land Cruiser. Повреждений как таковых нет. Похоже, обошлись лишь царапинами. Судя по всему, Land Cruiser сдавал, а водитель BMW как раз заворачивал и влетел ему прямиком в заднюю часть, - рассказал журналистам один из очевидцев событий.





В результате ДТП парковка ТРК «Европа Сити Мол» оказалась в эпицентре транспортной удавки. Движение стоит во всех направлениях. Пробка постепенно разрастается, перетекая на соседние дороги. В настоящее время затором уже охвачены проезд вдоль моста через Волгу, ул. Глазкова и ул. Землянского.

Отметим, ранее власти Волгограда в рамках реконструкции линии скоростного трамвая перекрыли автомобильное движение через переезд на ул. Им. Зайцева, из-за чего произошло перераспределение автомобильного трафика. Автолюбители вынуждены теперь прокладывать свои маршруты как раз по дорожной сети у торгово-развлекательного комплекса, а также по ул. Глазкова.

Фото: ИА «Высота 102», «Яндекс. Карты»