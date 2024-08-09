На заводе в Волжском мужчина получил смертельный удар током

В Волжском Волгоградской области накануне на территории завода получил электротравму 50-летний индивидуальный предприниматель, который впоследствии скончался в машине скорой на улице Логинова, сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник.

— Все произошло ближе к вечеру, около пяти часов. Предприниматель, занимавшийся установкой электрооборудования, монтировал электрощиток между двумя столбами ЛЭП на высоте около пяти метров. При подключении он получил разряд тока и упал вниз, — уточнил источник.

В экстренных службах журналистам информагентства пояснили, что пострадавший получил ожоги III и IV степени.

— Скорую вызвали очевидцы. Во время следования в больницу электрик скончался, — добавил источник.

В СУ СКР по Волгоградской области в ответ на запрос «Высоты 102» сообщили, что по данному факту организована процессуальная проверка.

Напомним, рабочему оторвало кисть руки на ферме в Волгоградской области.

Фото: ИА «Высота 102»