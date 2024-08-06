Расследования

Рабочему оторвало кисть руки на ферме в Волгоградской области

Расследования 06.08.2024 20:41
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06.08.2024 20:41


В Волгоградской области рабочий по собственной неосторожности стал инвалидом, лишившись кисти руки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы, 43-летний мужчина с тяжелым увечьем был доставлен накануне во Фроловскую ЦРБ.  

– Вызов поступил на производственную площадку, расположенную в хуторе Красные Липки. Помощь потребовалась машинисту мельницы, руку которого затянуло в дробилку, – рассказал источник ИА «Высота 102». – К несчастью, спасти конечность не представлялось возможным. В тяжелом состоянии мужчина был доставлен в больницу для оказания экстренной хирургической помощи. 

По словам работников местной фермы, вероятнее всего, инцидент произошел по неосмотрительности самого рабочего, который приступил к очистке дробилки зерна, не обесточив ее предварительно. В какой-то момент аппарат включился – и рука мужчины оказалась затянута механизмом, что привело к травматической ампутации. 

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