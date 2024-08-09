Расследования

«Мог выйти на дорогу»: под Волгоградом продолжаются поиски пропавшего 74-летнего пенсионера

Расследования 09.08.2024 08:44
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09.08.2024 08:44


Волонтеры просят откликнуться водителей, которые проезжали по маршрутам Михайловка-Сидоры-Плотников1 6 августа с 10 часов утра и до настоящего времени. Как рассказали V102.RU в отряде «ЛизаАлерт», эти записи могут помочь в поисках Виктора Матвеевича Затесы, который пропал 6 августа. 
74-летнего пенсионера из Михайловки Волгоградской области разыскивают с этого дня. Мужчина нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве. В день исчезновения он попал на уличные камеры видеонаблюдения. Из-за проблем со здоровьем пенсионер мог уйти, куда глаза глядят. 

Полезную для поиска информацию можно передать по телефону 8-900-700-54-52 или 112. Также волонтеры нуждаются в помощи добровольцев. 

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