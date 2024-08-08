



Новоаннинский районный суд Волгоградской области взыскал с водителя мусоровоза полмиллиона рублей за наезд на человека в городе Голицыно. Житель Волгоградской области на момент ДТП работал в Московской области в МБУ «Городское хозяйство «Голицыно», сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу районного суда.

По уточненным данным, дорожно-транспортное происшествие произошло еще в сентябре 2021 года. Житель Новоаннинского района, установил ранее Одинцовский горсуд, управлял мусоровозом в состоянии наркотического опьянения.

– После употребления марихуаны мужчина совершил наезд на пешехода на территории мусорной площадки около жилого дома в городе Голицыно Одинцовского городского округа Московской области, – рассказали в Новоаннинском районном суде Волгоградской области. – В результате полученных травм пожилая женщина скончалась. Приговором Одинцовского городского суда Московской области от 25.05.2022 года Пищулин И.В. был осужден по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, – Прим.ред).

Поскольку мусоровоз принадлежал МБУ города Голицыно, страховое возмещение в пользу родственников погибшей женщины в размере 500 000 рублей было взыскано с предприятия. Однако же, поясняют в волгоградском суде, законодательством предусмотрено право регрессного требования к лицу, причинившему вред. В связи с этим МБУ «Городское хозяйство «Голицыно» и обратилось в Новоаннинский районный суд с иском к Пищулину И.В. о возмещении в порядке регресса ущерба.

– Изучив доводы иска, материалы дела, суд взыскал с ответчика в пользу МБУ «Городское хозяйство «Голицыно» Московской области в порядке регресса причиненный ущерб в размере 500 000 рублей, – сообщили в суде 8 августа.

Здесь также уточняют, что решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.