Расследования

Бастрыкин взял на контроль дело о самосуде над подростком из Волгоградской области

Расследования 07.08.2024 22:27
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07.08.2024 22:27


Председатель СК России ждет доклад о результатах проверки обстоятельств совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетнего в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в центральном аппарате, поводом для вмешательства Александра Бастрыкина стало размещенное  в соцмедиа видео, на котором подростки в Волгоградской области унизили сверстника, заставив его просить прощения. Происходящее подростки фиксировали на видеокамеру, а затем разместили в интернете.
В настоящее время следственными органами регионального подразделения СК России расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении униженного подростка. Будет дана правовая оценка действиям лиц, зафиксированным на видео.
Напомним, как ранее сообщало V102.RU, в селе Терновое Еланского района Волгоградской области подростки сняли на видео, как таскают за волосы лежащего на земле сверстника и требуют от него извинений.
Проверку обстоятельств произошедшего проводили полицейские, которые установили участников инцидента.


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