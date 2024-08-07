Председатель СК России ждет доклад о результатах проверки обстоятельств совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетнего в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в центральном аппарате, поводом для вмешательства Александра Бастрыкина стало размещенное в соцмедиа видео, на котором подростки в Волгоградской области унизили сверстника, заставив его просить прощения. Происходящее подростки фиксировали на видеокамеру, а затем разместили в интернете.
В настоящее время следственными органами регионального подразделения СК России расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении униженного подростка. Будет дана правовая оценка действиям лиц, зафиксированным на видео.
Напомним
, как ранее сообщало V102.RU, в селе Терновое Еланского района Волгоградской области подростки сняли на видео, как таскают за волосы лежащего на земле сверстника и требуют от него извинений.
Проверку обстоятельств произошедшего проводили полицейские, которые установили участников инцидента.