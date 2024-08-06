Под Волгоградом подростки сняли на видео самосуд над свертсником





В Волгоградской области в селе Терновое Еланского района группа подростков унизила сверстника, записав свои действия на видео. Сегодня, 6 августа, кадры были опубликованы в Сети, а обстоятельства инцидента уже выясняет полиция.





События, судя по видео, разворачивались вечером в безлюдном месте. На записи юноша в возрасте примерно 14-ти лет лежит на земле в то время, как другой таскает его за волосы и требует извинений, называя при этом "сталкером". Сквозь слезы последний просит прощения у присутствующих, но и его слова вызывают вопросы:

– Прости меня, пожалуйста, что я хотел тебя убить и за то, что писал, – говорит, стоя на земле молодой человек.

– Еще раз такое повторится? – спрашивает его другой участник инцидента.

– Нет, никогда, – обещает юноша.

В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили ИА «Высота 102» о том, что в настоящее время по факту опубликованного видео проводится проверка. Действиям участников инцидента будет дана оценка.

– Сотрудниками полиции изучены обстоятельства, зафиксированные на видеозаписи. Несовершеннолетние участники конфликта установлены и опрошены. В настоящее время по данному факту проводится проверка, – прокомментировали в главке МВД.

Фото, видео: Волгоград Поймет / t.me