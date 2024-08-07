Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту ДТП с автобусом под Волгоградом





7 августа по итогу доследственной проверки будет возбуждено уголовное дело по факту столкновения междугороднего пассажирского автобуса в Михайловском районе Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее распоряжение дал председатель СК России Александр Бастрыкин.

- Ранее сообщалось, что автобус, направлявшийся из Астрахани в Москву, столкнулся с грузовиком на трассе в Волгоградской области. Погиб водитель автобуса, есть пострадавшие. Председателем СК России дано поручение руководителю СУ по Волгоградской области Семенову В.И. возбудить уголовное дело и представить доклад, — рассказали журналистам в пресс-службе Следственного комитета России.

Авария произошла сегодня утром. По предварительной информации ГУ МВД России по Волгоградской области, 38-летний водитель пассажирского автобуса Yutong выехал на встречную полосу. Все обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются правоохранительными органами. В результате ЧП госпитализированы в местную ЦРБ были 16 пострадавших. Трое пострадавших в настоящее время перевезены в Волгоград.