Троих пострадавших в ДТП с автобусом переводят в больницу Волгограда





Медики приняли решение о переводе троих пострадавших в ДТП с автобусом Астрахань – Москва в больницу Волгограда. В настоящее время в Михайловскую ЦРБ, где находятся пациенты, направляются два борта санавиации. Об этом сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Так, по данным облаздрава, травмированные при столкновении автобуса и грузовика пассажиры будут проходить дальнейшее лечение в больницы №25.

– Трое детей выписаны на амбулаторное лечение, – уточняют в ведомстве. – В ЦРБ остаются 10 пострадавших – все получают необходимую помощь в условиях хирургического отделения.

Напомним, столкновение автобуса и грузового автомобиля произошло около 04.00 в Михайловском районе Волгоградской области 7 августа. В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства лобового ДТП, в результате которого погиб один из водителей рейсового автобуса. Представители компании-перевозчика утверждают, что водитель грузовика выехал на встречную полосу.