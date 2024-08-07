Расследования

Жуткое ДТП с пассажирским автобусом в Михайловке: все, что известно к этой минуте

Расследования 07.08.2024 10:24
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07.08.2024 10:24





Страшная трагедия произошла сегодня, 7 августа, в Волгоградской области – пассажирский автобус врезался в грузовик, есть погибший и много пострадавших. 
Первая информация поступила от ГУ МВД по Волгоградской области. Сообщалось, что авария случилась на 784-ом километре трассы Р-22 «Каспий» в 4-16 ч. 
- Один человек погиб, 16 ранены в результате ДТП с участием автобуса Астрахань-Волгоград, - пояснили в ведомстве. 
По данным администрации Волгоградской области, в автобусе было около 30 пассажиров. В Михайловскую ЦРБ было доставлено 16 пострадавших, среди них – трое детей, поясняли в облздраве. 
Через некоторое время в ГУ МВД по Волгоградской области сообщили новые подробности случившегося. По данным ведомства, пассажирский автобус Yutong под управлением 38-летнего водителя выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Iveco, за рулем которого находился 32-летний мужчина. 
Глава Михайловского городского округа Александр Тюрин, который выехал на место происшествия, сообщил в своих соцсетях, что авария случилась на трассе около телевышки. 
Он заявил, что пострадали 15 человек, из них тяжелых – 2 взрослых. Среди пострадавших есть и трое детей, но, к счастью, они без тяжелых травм. Все они госпитализированы в Михайловскую ЦРБ.
14 пассажиров продолжили путь в Москву на попутном автобусе. На месте происшествия работают автомобили ДПС, скорой помощи, МЧС. 
На месте аварии побывал прокурор Михайловского городского округа Петр Забродин. По данным областной прокуратуры, в ДТП погиб 64-летний запасной водитель пассажирского автобуса. 
СУ СК по Волгоградской области организовало проверку  по факту дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса, следовавшего из Астрахани в Москву, и грузовиком Iveco. 
Между тем, корреспонденту V102.RU удалось связаться с перевозчиком, чей автобус попал в аварию. Валерий Черников из Астрахани, супруг индивидуального предпринимателя Ирины, которая осуществляет перевозки из Астрахани в Москву, заверил, что разбившийся китайский автобус - это новая техника, которая находится в эксплуатации ИП. Также Валерий рассказал, что буквально за 15 минут до столкновения автобуса с грузовиком водители позавтракали в придорожном кафе на одной из стоянок и с ними, по его словам, все было в порядке. Перевозчик утверждает, что водители были опытными, а произошедшее - это первое ДТП, которое случилось с их автобусами. 
В то же время соблюдение условий и режима работы водителей, которые стали участниками ДТП в Волгоградской области, уже изучаются в ходе доследственной проверки, которая организована по факту столкновения рейсового автобуса и грузовика Iveco, передает V102.RU.
- Следователями территориального подразделения СКР будет дана правовая оценка, в том числе, по ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), на предмет соблюдения условий и режима работы водителей, ставших участниками происшествия, - сообщила официальный представитель СУ СКР по региону Наталия Рудник.

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