Происшествия

Водитель КАМАЗа после крушения поезда Казань – Адлер остается в реанимации

Происшествия 06.08.2024 15:44
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06.08.2024 15:44


В Волгограде в больнице №25 больше недели остаются пассажиры поезда №491 Казань – Адлер, сошедшего с рельсов 29 июля в результате столкновения с КАМАЗом. Водитель грузовика, по данным облздрава, до сих находится под наблюдением в реанимации. 

На стационарном лечении в Волгоградской области остаются четыре человека – 44-летний мужчина и три женщины, – сообщили сегодня ИА «Высота 102» в облздраве. – Все пациенты получают помощь в больнице СМП №25. 

В минувшую пятницу из реанимации в отделение сочетанной травмы была переведена 54-летняя женщина, состояние которой медиками с 29 июля оценивалось как тяжелое.  

Еще две женщины в возрасте 31 года и 43 лет продолжают лечение в отделении травматологии, – сообщают в комитете здравоохранения Волгоградской области. 

Ранее, напомним, сообщалось, что в ведомственной больнице с тяжелыми травмами оставался помощник машиниста. 

Крушение поезда произошло, по предварительным данным полиции, по вине водителя грузовика. Управлявший КАМАЗом 44-летний мужчина выехал на ж/д пути, несмотря на запрещающий сигнал семафора. В результате с рельсов сошли девять вагонов пассажирского поезда.  

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