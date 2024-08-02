Река в Волгоградской области окрасилась в цвет «Барби»

Вода в реке Червлёная в Светлоярском районе Волгоградской области к удивлению местных жителей окрасилась в ярко-розовый цвет. Как сообщает V102.RU, необычное явление селяне сняли на видео.





Однако цвет «Барби» вызывает у местных жителей тревогу за экологическое состояние водоема. По их словам, на берегах розовой реки лежит мертвая рыба.

- Судя по всему, в реку слили какие-то отходы, - предположили очевидцы.

В комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области сообщили, что выясняют причины загрязнения водоема.

- Инспекторами облкомприроды будет проведена выездная проверка, в рамках которой специалисты обследуют территорию. Также информация направлена в региональное управление Росприроднадзора и Волго-Каспийское территориальное управление Росрыболовства для принятия ведомствами мер в рамках их компетенций, - сообщили в профильном комитете.

Видео: Волгоград 34 / t.me