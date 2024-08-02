Экология

Землю с лесом и прудом вернули в госсобственность в Волгоградской области

Экология 02.08.2024 10:00
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02.08.2024 10:00


Камышинский городской суд постановил возвратить в собственность государства 8 га земель лесного фонда в Волгоградской области, которые оказались в частной собственности. Как сообщили V102.RU в Волжской межрайонной природоохранной прокуратуре, данный факт был выявлен в результате проверки соблюдения требований лесного законодательства.

- Установлено, что в собственности гражданина находятся незаконно сформированные земельные участки, расположенные в 3,5 км по направлению на северо-восток от села Лебяжье, в состав которых входит почти 8 га земель лесного фонда. Кроме того, на одном из участков расположен пруд, используемый как объект водозабора для осуществления противопожарных мероприятий в лесах, - сообщили в надзорном ведомстве.

По результатам проверки природоохранный прокурор обратился в суд, который удовлетворил его требования. Результаты межевания спорных земельных участков признаны недействительными. Земли лесного фонда, которые оказались у физического лица, истребованы в федеральную собственность. 

Фото из архива V102.RU

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