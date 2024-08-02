На АО «Птицефабрика «Волжская» в Волгоградской области, которую проверили после многочисленных обращений жителей на запах навоза, выявлено 12 нарушений природоохранного законодательства. Об этом V102.RU сообщили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Напомним, в начале июля текущего года сообщалось, что на птицефабрике под надзором Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры будет проведена внеплановая проверка в связи с жалобами граждан на загрязнение воздуха.





В результате инспекторы выявили на АО «Птицефабрика «Волжская» дюжину нарушений: несоблюдение экологических требований при накоплении отходов, эксплуатации установок очистки газов с отклонением показателей работы от технических характеристик, неисполнении обязанности по разработке плана мероприятий по уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий, по ведению учета в области обращения с отходами по ряду отходов, по разработке паспорта опасного отхода,нарушении сроков представления отчетности, по представлению данных для актуализации учетных сведений объекта НВОС, сокрытии экологической информации об отходах производства и потребления, несоответствии установленным требованиям разработанной программы производственного экологического контроля.

Составлены административные протоколы по нескольким статьям - ч.ч. 3, 9, 10 ст. 8.2, ст.ст. 8.1, 8.5, 8.46, ч. 3 ст. 8.21 КоАП РФ. Компании придется понести и материальную ответственность за загрязнение почвы отходами производства.





- Управлением по факту сброса образующихся в ходе деятельности АО «Птицефабрика «Волжская» отходов производства и потребления на почву рассчитан вред почвам в размере 5 244 134,22 рублей, - сообщили в природоохранном ведомстве. - Реализована процедура привлечения к административной ответственности юридического лица и ответственного за совершенные правонарушения должностного лица.

Птицефабрике также выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

АО «Птицефабрика «Волжская» расположена в 0,3 км севернее хутора Заяр в Среднеахтубинском районе Волгоградской области.

Ранее с птицефабрики уже взыскали за перепревший помет 1,2 млн рублей.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора

Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»