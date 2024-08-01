



Губернатор Волгоградской области 1 августа по итогам стратегической сессии, посвященной вопросам демографической ситуации в регионе принял решение о создании 10-летней региональной программы по направлению «Демография». Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе обладмина.

Так, согласно поручению Андрея Бочарова, программа, направленная на повышение рождаемости в Волгограде и области, должна быть разработана и утверждена в течение 2024–2025 гг.

– Основные проекты стартуют в 2026 году, – заверили в администрации Волгоградской области. – Часть мероприятий будет учтена уже при формировании бюджета на будущий год.

Напомним, что глава Волгоградской области сегодня обсудил с чиновниками и экспертами все проблемы, которые препятствуют увеличению рождаемости в регионе. По словам Андрея Бочарова, это и нехватка населения детородного возраста, и экономические условия и многое другое.