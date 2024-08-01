



В Волгограде сегодня, 1 августа, в администрации региона прошла стратегическая сессия по вопросам улучшения демографии в регионе. Губернатор Андрей Бочаров обсудил с чиновниками и экспертами вопросы создания необходимых для этого условий. Глава Волгоградской области перечислил все актуальные проблемы, о которых говорят не только эксперты, но и рядовые граждане.

– Наряду с уже принятыми решениями, которые приводят к определённым положительным результатам, таким как рост числа многодетных семей в регионе, увеличение количества детей в многодетных семьях, снижение количества случаев прерывания беременности не по медицинским показаниям, расширение применения метода ЭКО и ряда других, требуется реализация более сложных и порой нестандартных подходов. Наш опыт, а также рекомендации экспертов в этой сфере показывают, что решить эту задачу исключительно только за счёт увеличения различных финансовых выплат невозможно. Существует много факторов риска, которые необходимо купировать. Также нам необходимо ответить на ряд серьезных вызовов современного периода развития, которые сдерживают семьи в принятии решений о рождении детей, – сказал Андрей Бочаров, открывая стратегическую сессию.

Далее глава региона отдельно остановился на проблемах, которые сдерживают рождаемость в Волгоградской области.

Так, по словам Андрея Бочарова, во многом играет роль возраст населения. Основу современного населения Волгоградской области составляют те, кто приехал на сталинградскую землю, чтобы восстановить ее после войны, их потомки. Именно поэтому сегодня возрастные показатели в регионе являются одними из самых высоких по стране. Происходят объяснимые процессы – люди пожилого возраста умирают, а родителями сегодня становятся те, кто был рожден в нестабильные 90-е годы. И последних столь много, как хотелось бы.

На рождаемость в Волгоградской области влияет и снижение доли женщин детородного возраста, а также увеличение числа пар, испытывающих проблемы с деторождением.

Кроме того, если в начале 2000-х средний возраст матерей составлял 22-23 года, то теперь первого ребенка волгоградки рожают в возрасте от 29 лет и старше.

– Нашей первостепенной задачей по улучшению демографической ситуации является изменение отношения в обществе к семье, к детям и формирование условий, стимулирующих рождение первого и последующих детей в более раннем возрасте, – сказал волгоградский губернатор. – Для выполнения данной задачи нам необходимо принять взвешенные профессиональные дополнительные решения по поддержке семьи как института, ячейки общества и мотивации молодых семей к рождению детей. Многодетная семья должна стать модной в современном обществе.





Важным вопросом в рамках обсуждаемой темы стало репродуктивное здоровье мужчин и женщин в Волгоградской области. Андрей Бочаров поручил специалистам провести анализ эффективности уже принятых решений и при необходимости их скорректировать.

– Вопросами репродуктивного здоровья необходимо заниматься с как можно более раннего возраста и сопровождать человека на протяжении всей жизни, – уверен глава региона. – И, безусловно, никуда не делись бытовые, как говорят в народе, житейские вопросы, а именно – наличие у молодой семьи жилья, стабильной работы, достойной оплаты труда, устойчивых перспектив, возможностей повышения квалификации и развития. Очень важны и вопросы развития муниципальных образований, региона в целом, создания благоприятной среды для проживания, социальной сферы, отдыха и развития. Мы с вами постоянно работаем над решением задач повышения качества жизни людей. Но опять же понимаем, что необходимы дополнительные решения по поддержке семей и рождению детей.

Привлечение в регион людей репродуктивного возраста, по словам Андрея Бочарова, может изменить ситуацию.

– Конечно, тех [людей], кто уважает нашу историю и культуру, кто разделяет наши традиционные семейные ценности, – подчеркнул он. – И здесь есть определенное созвучие с послевоенным восстановлением, индустриальным ростом Сталинграда, со временами масштабных строек. Как и тогда, сейчас в Волгоградской области реализуется большое количество проектов развития – в промышленности, в агропромышленном комплексе, в социальной сфере, в новой экономике. И поэтому, учитывая, что в ряде зарубежных стран имеется обратная тенденция, нам с вами надо серьезно подумать, как протянуть руку поддержки высококлассным специалистам, работникам различных специальностей, которые бы могли применить свой опыт и знания на нашей земле.

Предполагается, что в ближайшее время руководители профильных органов власти, заместители губернатора объединят предложения по данному вопросу. От всех, сказал губернатор, он ждет деятельного участия:

– Нам не нужны формальные решения ради галочки. Мы должны сосредоточить свои усилия на создании благоприятных, достойных условий для жизни, образования, труда, реализации человеком своего потенциала, повышения квалификации, профессионального и творческого роста, создания семьи, рождения детей. А хорошо понимая структуру экономики, перспективы и направления социального развития, важно уже в раннем возрасте проводить профессиональную ориентацию молодых людей с привлечением ведущих предприятий, образовательных организаций региона. Нам очень важно создать условия и добиваться, чтобы люди возвращались или переезжали к нам, в Волгоградскую область для реализации своего потенциала.

Напомним, демографические задачи являются сложными, многофакторными, базовыми для развития общества — регион проводит системную работу по этому направлению. С 2014 года принят целый ряд мер, вошедших в Социальный кодекс Волгоградской области, которые доказали свою эффективность и востребованность. Так, решением губернатора Андрея Бочарова введена материальная поддержка мам, родивших первого ребенка в возрасте до 24 лет; выплачивается и ежегодно индексируется региональный родкапитал, внедрены дополнительные инструменты помощи семьям при решении жилищного вопроса и т.д. Параллельно ресурсы направляются на развитие инфраструктуры: возводятся новые и проходят модернизацию существующие детские сады, школы, медицинские учреждения.