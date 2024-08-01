В Волжском две легковушки зарубились на пустом перекрёстке





В Волжском последний месяц лета начался со столкновения двух легковых автомобилей. Как сообщает ИА «Высота 102», авария произошла на пересечении ул. Мира и ул. Александрова и попала в объектив одной из камер уличной сети видеонаблюдения.

Судя по кадрам, два автомобиля умудрились не поделить пустой четырёхполосный перекрёсток. Оба транспортных средства невозмутимо шли на столкновение, не сбавляя скорость и даже не пытаясь увернуться в последние мгновения, когда столкновение было уже очевидно.

От сильнейшего удара одна из машин отскочила на встречку. Лишь благодаря отсутствию автомобильного движения удалось избежать повторного ДТП.

Фото и видео: POWERNET